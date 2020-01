Trenta anys al servei de la llengua catalana

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública creada el 1989 per la Generalitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la Diputació de Girona. Actualment, és adscrit a l'administració de la Generalitat, el formen 136 administracions públiques i té una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística, un dels quals a Manresa, i més de 140 punts de servei.

L'objectiu central del CPNL és facilitar a la població adulta l'accés al coneixement del català i afavorir-ne l'ús. El treball en xarxa, la complicitat i el compromís dels ens que en formen part, així com d'institucions privades, el fan un agent clau per a la vertebració i la cohesió social del país.

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) Montserrat té la seu a la ciutat de Manresa i un abast territorial supracomarcal, integrat pels consells comarcals de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i la Cerdanya i pels ajuntaments d'Igualada, Manresa i Berga.



Adaptació a la demografia

Els cursos de català del consorci han adaptat la seva funció estratègica als canvis demogràfics que ha viscut el país, en evolució constant des dels anys 60.

Així, entre els 10 i els 15 primers anys de la institució, l'alumnat tenia bàsicament el català com a primera llengua i el volia aprendre a escriure perquè no l'havia pogut aprendre a l'escola.

A partir de l'any 2000, un bon nombre de l'alumnat del CNL Montserrat són persones migrades procedents d'arreu que s'inscriuen als cursos per aprendre català i poder-se desenvolupar en tots els àmbits de la societat.

Els cursos generals del CPNL són dissenyats a partir dels programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat.

Des de l'any 2011, a part dels cursos presencials, també s'ofereixen cursos en línia a través de la plataforma Parla.cat i Aula Mestra. La institució té la competència, d'una banda, d'expedir certificats oficials, homologats per la Generalitat, amb correspondència amb el marc europeu comú de referència i, d'altra banda, d'acreditar per obtenir el Certificat de Primera Acollida.



Acolliment lingüístic, prioritari

En aquest context, una prioritat del CNL Montserrat és facilitar que el màxim nombre de persones adultes que viuen a les quatre comarques d'aquest CNL tinguin les eines i els coneixements necessaris per relacionar-se en català, especialment en els primers intercanvis de comunicació, en qualsevol àmbit social.

Val a dir que, en l'actualitat, el 50 % dels alumnes matriculats al CNL Montserrat –1.094, el darrer trimestre del 2019– han arribat a Catalunya entre el 2018 i el 2019. La majoria provenen d'Amèrica del Sud i d'Amèrica Central (38 %), i del nord d'Àfrica (35 %). Més del 50 % del total tenen estudis secundaris o superiors. Quant al gènere, el 58 % són dones. Pel que fa a l'edat, una tercera part són joves de menys de 30 anys i dues terceres parts en tenen 30 o més.

D'aquests 1.094 alumnes, 888 són matriculats als nivells inicial i bàsic, que permeten comprendre i utilitzar frases i expressions senzilles de situacions bàsiques quotidianes.



Activitats dins i fora de l'aula

Les activitats de llengua i cultura tenen com a objectiu reforçar l'aprenentatge del català i impulsar el coneixement de l'entorn i de la cultura catalana dels participants dels cursos i del Voluntariat per la Llengua.

Per això es promouen accions relacionades amb el foment de la lectura (com els clubs de lectura fàcil o la celebració de diades i commemoracions), així com activitats culturals per conèixer els costums i el patrimoni de l'entorn, com ara activitats de Nadal i de Sant Jordi, la Festa de la Llum, rutes culturals per les diferents poblacions del CNL Montserrat, etc.

Un dels objectius fonamentals del CPNL –i, per tant, del CNL Montserrat– és fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat. Mitjançant la dinamització lingüística, es promou l'aparició del català en aquells sectors en els quals té poca presència.

Es treballa a través de programes troncals del foment de l'ús, com ara Català i Empresa. Ja estàs al dia?, el Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL), el programa I tu, jugues en català?, de promoció de la llengua en l'àmbit lúdic, i el Voluntariat per la llengua.



Voluntariat per la llengua

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català una hora la setmana, durant 10 setmanes, a través de la conversa entre parelles lingüístiques, formades per un voluntari i un aprenent. Des del 2017, l'activitat també es pot fer de manera virtual, a través de videoconferència des de qualsevol lloc del món.

El programa també disposa d'una xarxa d'entitats i establiments comercials que adquireixen el compromís d'atendre en català les persones que el vulguin practicar.

A més, les entitats, d'una banda, hi aporten participants d'entre els associats i, de l'altra, ofereixen activitats als voluntaris i als aprenents. En aquests establiments es duen a terme les pràctiques lingüístiques que es proposen a l'alumnat del nivell Bàsic 3 del centre, amb l'objectiu que els aprenents assoleixin competències orals en català en situacions comunicatives reals i guanyin confiança a l'hora de parlar.



Més de 3.400 parelles

El CNL Montserrat s'encarrega de gestionar el programa a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà i la Cerdanya. Des del 2003 s'han format més de 3.400 parelles. El CNL Montserrat també forma cada any parelles lingüístiques en l'àmbit de la justícia, gràcies a la col·laboració amb l'Escola d'Adults Carme Karr, del Centre Penitenciari Lledoners. Des de ja fa onze anys, els voluntaris es desplacen un cop la setmana al centre penitenciari per practicar català amb interns que l'estudien, una activitat molt ben valorada per ambdues parts.

El VxL, gestionat territorialment pel CPNL, és un programa impulsat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. L'any 2018 el VxL va celebrar el quinzè aniversari, amb més de 135.000 parelles lingüístiques des que es va crear el 2003, i amb 213.540 hores de conversa en català a 209 localitats de Catalunya.