La ciutat rep el 7,5% dels ingressos de l'equipament per a cultura i esport més 29.000 euros de 'beneficis'

Sobre l'Ateneu les Bases, s'ha parlat molt del cànon que ha de pagar durant 40 anys l'Ajuntament, i que ara és d'uns 900.000 euros, però no s'ha d0nat a conèixer que l'acord signat el 2009 també estableix contrapartides per a l'Ajuntament.

Una d'elles és que la concessionària, l'AIE Ateneu les Bases, ha de destinar un 7,5% dels ingressos d'explotació (sense comptar el cànon municipal) a la promoció esportiva i cultural que decideixi l'Ajuntament.

Això permet que entitats puguin utilitzar les instal·lacions. Per exemple hi poden entrenar el Volei 6, el Club Rítmica, la secció de rugbi en cadira de rodes del Manresa Rugby Club (Manresa Wheelchair Rugby) i l'Associació Esportiva La Salle.

També consta que hi van realitzar activitats l'escola Ave Maria, el Club Escacs Catalònia, cursets de natació escolar, jornades de medicina de l'esport, classes del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, tallers de bicicleta, cuina, meditació, acroioga, festival simfònic, l'Associació Diàleg i Participació, la Fundació Mediter-rània, una jornada informativa de preinscripció escolar, Celíacs de Catalunya, i Grup de Família Menuts, entre d'altres.

L'ateneu és la seu de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes i Equip Bàsic d'Atenció Social Nord de l'Ajuntament, a banda d'encabir la biblioteca pública que hi ha a les instal·lacions.



Diners que retornen a la ciutat

L'import resultant de l'aplicació del 7,5% sobre els ingressos va ser de 108.248 euros a liquidar per a l'any 2017 i de 104.385 euros per al 2018.

Sense comptar el cànon que paga l'Ajuntament cada any, que va començar sent de 700.000 euros i ara ja supera els 900.000 euros, l'ateneu va tenir l'any 2012 293.887 euros de pèrdues; l'any 2013, 397.226; i el 2014, 239.532. Però els tres anys següents hi va haver guanys de 214.139 euros el 2015; 342.502 el 2016 i 432.179 el 2017.

Així que els resultats acumulats en el període 2012-2017 van ser de 58.175 euros de beneficis. Tenint en compte que l'Ajuntament té dret al 50% d'aquests beneficis, els concessionaris li han de pagar 29.087 euros. Són quantitats petites amb relació al que paga l'Ajuntament cada any, però són diners que retornen a la ciutat.