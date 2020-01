Taula rodona sobre 'La Manresa de fa cinquanta anys', al Casino

Dimecres, 8 de gener, a les vuit del vespre, es farà una taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino, sobre el tema "La Manresa de fa cinquanta anys", amb la intervenció dels historiadors Francesc Comas i Lluís Virós, l'activista cultural Joan Morros i la filla del fotògraf Antoni Quintana, Carme Quintana.

Durant l'acte es presentarà la revista El Pou de la gallina de gener, que dedica el tema central als diferents àmbits de la Manresa captada per Antoni Quintana ara fa cinquanta anys, amb articles de Pere Bascompte, Francesc Comas, Josep Huguet, Joaquim Garcia, Joan Morros i Lluís Virós.

D'altra banda, el personatge entrevistat a fons és el periodista Salvador Redó, excap de fotografia de Regió7.

Els organitzadors volen posar l'accent en que les ciutats són, més que no pas un conjunt de carrers i edificis, "les coses que ens hi passen. Potser per això, al cap de cinquanta anys, les fotografies d'Antoni Quintana Torres permeten, més enllà d'una evocació sentimental per a aquells que les van viure, una anàlisi dels canvis de Manresa. Dels espais i de la gent. De totes les transformacions realitzades amb més o menys encert i de totes aquelles que encara tenim pendents".