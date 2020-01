Creu Roja a Manresa proporciona joguines a 548 infants vulnerables

Creu Roja Manresa ha dut a terme un any més la Campanya de Joguines per garantir el dret a jugar als infants en situació de vulnerabilitat i que tinguin, un cop l'any, una joguina nova.

Per tercer any s'ha habilitat un espai on les famílies, derivades de serveis socials, han pogut triar les joguines pels seus infants i embolicar-les, tal i com faria qualsevol altra família.

D'aquesta manera, segons Creu Roja, "oferim a les famílies la possibilitat d'exercir la seva parentalitat de manera adequada i, al mateix temps, el joc i joguina s'acosta més als desitjos dels infants que és el principal objectiu de la campanya, omplir d'il·lusió les llars de tots els infants".

Enguany, altres assemblees de Creu Roja arreu de la província de Barcelona han utilitzat, també, aquest model.

La campanya té també una vessant de sensibilització a la població de fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat sempre a través del joc.

Amb el lema "Els seus drets en joc", la campanya ha repartit joguines noves no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives entre 548 infants en situació de vulnerabilitat.



Hi han participat 28 persones voluntàries que han estat les encarregades tant de realitzar les accions de recollida de joguines, com els punts de sensibilització així com, la tasca més important, atendre i assessorar a les famílies a l'hora d'escollir els regals pels seus infants.

S'han lliurat un total de 1.381 joguines a infants de 12 municipis diferents de la comarca.

Més enllà de la recollida i repartiment de joguines, la campanya vol posar èmfasi en el dret dels infants a jugar i el valor educatiu del joc per això, totes les joguines que es recullen es garanteix que siguin noves – tenint en compte que els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies- no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc en grup.



Diferents fórmules de col·laboració

A més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, Creu Roja demana la col·laboració d'empreses, comerços i entitats. Aquest suport pot adoptar diferents fórmules. A Manresa s'han realitzat recollit joguines durant la marató de donació de sang, a l'Abacus, a la llar d'infants el Xiulet de Sant joan de vilatorrada, a l'Associació d'empreses de Sant Joan i a l'Associació d'empreses de Sant fruitós.

S'ha treballat la sensibilització amb una xerrada de joc i joguina no sexista, així com mostra de jocs no bel·lics i no sexistes. La captació de fons s'ha fet amb el Rock'n'Reis (concert solidari a la Sala Stroika), Torneig solidari de Volei 6, Masterclass de Zumba a l'Ateneu les bases, Una entrada de bàsquet Manresa per una joguina nova.