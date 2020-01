Pla de xoc 2019: 26 calçades, 13 passos de vianants, 25 guals i 44 parcs infantils

Gili, al mig, amb Xavier Fortuño i Àngels Mas, tècnic i cap de la secció de Planificació de Via Pública G. C.

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa, Josep Gili, ha fet balanç, avui dimecres, a la plaça de Lluís Companys, de totes les actuacions realitzades i previstes a la ciutat incloses dins el Pla de Millora de l'Espai Públic 2019.

La inversió de les actuacions té un import total de 902.870 euros, dels quals 482.960 s'han destinat a la millora de les calçades, 310.373 a la dels espais i accessibilitat per a vianants i 109.537 a la dels parcs infantils.

Josep Gili s'ha mostrat "satisfet" pels treballs realitzats en diferents àmbits de l'espai públic, unes actuacions "que han arribat als diferents barris de la ciutat". Després d'agrair la "comprensió dels ciutadans" durant el desenvolupament dels treballs, el regidor ha assegurat que "hem fet molta feina per millorar calçades, ampliar voreres i mantenir parcs i infantils i continuarem en la mateixa línia durant els propers anys".

El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent ha avançat que "el compromís municipal és tornar a invertir un milió d'euros més durant el 2020", si bé durant aquest any "canviarem la prioritat i preveiem actuar menys en calçades i molt més en voreres i accessibilitat per als vianants". En aquest sentit, ha dit que treballem amb un pla "a dos anys vista", conjuntament amb els tècnics i les associacions de veïns "per definir les actuacions prioritàries" que es faran a la ciutat.

Pel que fa a les calçades, durant l'any 2019, l'Ajuntament ha realitzat actuacions de pavimentació a un total de 26 carrers, amb una superfície global de 17.138 m2., concretament als carrers Aneto, Alcalde Armengou, Balconada, Cadí, Castellfollit, Circumval·lació, Creu Guixera, Dos de Maig, Font del Gat, Fra Jacint Coma i Galí, Josep Esteve, Narcís Monturiol, Països Catalans, Passeig de Pere III, Ctra. Pont de Vilomara, Riera Rajadell, Rosselló, Plaça Sant Jordi, Sant Llorenç de Bríndisi, València, Viladordis, Xup, Joan Jorba, Girona, Tortonyes i Sant Joan de Déu.

Pavimentació dels carrers Sol i Bonsuccés



A les actuacions ja realitzades durant l'estiu passat, cal afegir-hi els treballs de pavimentació que s'han iniciat als carrers Sol i Bonsuccés que afectaran a 467 m2 més. La proposta contempla completar la pavimentació del carrer Sol entre Bonsuccés i Era Firmat i del carrer Bonsuccés entre Sol i el tram pavimentat des del carrer Era Firmat, amb l'objectiu de fixar la millora dels recorreguts de vianants en aquests trams de carrer.

A banda de la pavimentació, els treballs inclouen també la recollida d'aigües de pluja en l'espai objecte de l'actuació, la millora de l'enllumenat i l'enjardinament de les zones que no es preveuen pavimentades, amb la seva xarxa de rec.

Treballs a voreres i millora de l'accessibilitat

Dins el pla de millora de voreres i accessibilitat, l'Ajuntament ha realitzat actuacions de rebaixos a 13 passos de vianants, amb l'adaptació total de 25 guals situats als carrer Aragó, Saleses, Indústria, Sant Fruitós, València i carretera de Sant Joan i Muralla del Carme.

Així mateix s'han acabat els treballs de millora de la pavimentació a la plaça Fius i Palà i l'ampliació de les voreres als carrers Caputxins i Ferrer Vidal i són en un estat avançat els treballs de millora de la pavimentació de la plaça de Lluís Companys. D'altra banda, aquesta mateixa setmana han arrencat també els treballs d'ampliació de la vorera de la carretera del Pont de Vilomara, concretament al tram situat entre els carrers del Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer de Bertrand i Serra. Restarà pendent la millora dels espais de vianants al carrer Circumval·lació, obres que en aquest moment estan de procés de licitació.

Millores a parcs infantils

Durant aquest 2019, l'Ajuntament de Manresa ha actuat a 44 dels 61 parcs infantils de la ciutat, treballs que inclouen actuacions de diverses intensitats (reposició i ajustament de peces, pintat dels elements o millora del paviment granular de les àrees de joc).

Els parcs on s'ha actuat són els següents: Dipòsits vells, plaça Catalunya, parc de Sant Ignasi, parc de Josep Vidal, plaça Joan Farrés, Cardener, carrer Sagrada Família, Josep Esteve, plaça de l'Amistat, parc Bruc, Saragossa, Sant Joan d'en Coll, parc de Ramon Estrada, Selves i Carner, plaça 8 de Març, Casa Caritat, Sant Magí, plaça Cal Gravat, Zona Poliesportiva Cal Gravat, plaça de la Reforma, plaça de la Pau, Els Comtals, Santa Clara, La Balconada (1), Font del gat, Cintaires, Abat Oliba, Joan Brossa, Font dels llops, Miralpeix, Fàbrica Blanca, plaça de la Música, La Balconada (2), La Balconada (3); Carrasco i Formiguera, Font dels Capellans, plaça de la Democràcia, La Talaia, passatge de la Trieta, Creu Guixera, Comtessa Ermessenda, Josep Arola, Aneto i parc de les Homilies d'Organyà.

Les actuacions s'han centrat en la substitució de peces malmeses en la totalitat dels parcs, mentre que pel que fa als paviments, les actuacions es concreten en les dues àrees de joc amb paviment de cautxú en mal estat (plaça Catalunya i parc Bruc) i en les dues en què el paviment granular presentava un pitjor estat de compactació (Santa Clara i Carrasco i Formiguera). Tanmateix, també s'ha fet una aportació de material granular genèrica a la resta d'àrees de joc i s'ha realitzat el tractament de les superfícies dels elements per existència de pintades o pel mal estat de la fusta.

En matèria de parcs infantils, cal esmentar també que properament, hi ha prevista la instal·lació d'una nova àrea de joc infantil al pati del Casino, d'acord amb una de les propostes del projecte participatiu del 2018. L'adequació d'aquesta instal·lació al seu entorn també serà objecte d'una actuació inclosa en el Pla de millora de l'espai públic, amb una inversió de 10.000 euros