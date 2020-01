Actrius i actors ajuden a recrear les experiències

? En pràcticament totes les simulacions hi ha personatges externs que ajuden a recrear l'experiència per la qual hauran de passar els estudiants durant la recreació d'un cas concret. Fan d'actors i actrius. Assumeixen un determinat paper. En el cas dels graus de Ciències de la Salut fan d'usuaris de la sanitat que tenen algun problema de salut. Totes les simulacions es basen en un guió previ per aconseguir els objectius fixats. A la imatge, Daniel García conversa amb Cristina Lliró abans d'entrar a una simulació dels estudis d'infermeria.