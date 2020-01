Més de 10.000 persones han visitat el pessebre monumental del Casino

Més de 10.000 persones han visitat el pessebre monumental que ha estat exposat al Casino de Manresa durant les festes de Nadal. Es va obrir al públic el 14 de desembre i es va clausurar dilluns, dia de Reis. Juntament amb el pessebre monumental que cada any elabora el Grup Pessebrístic de Manresa s'han pogut contemplat una vintena de diorames. S'ha tornat a convertir, un any més, en una de les exposicions que rep més visites. Diumenge hi van passar, en un sol dia, més de 600 persones.

Enguany el pessebre estava dedicat al conjunt monumental de Fals. L'Ajuntament de Fonollosa l'ha adquirit per exhibir-lo de forma permanent a la capella de Sant Vicenç del castell de Fals un cop estigui restaurada, a mitjans d'any. El Grup Pessebrístic dedica cada any el pessebre a conjunts monumentals o al patrimoni natural de la comarca del Bages. En aquesta ocasió va optar per recrear el castell i les torres de Fals, i la capella de Sant Vicenç.