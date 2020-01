El pla de millora asfalta 17.000 m2 el 2019 i aquest any se centrarà més en les voreres

L'Ajuntament preveu donar a conèixer el febrer o març els car-rers on s'invertirà el milió d'euros del que serà el quart Pla de Millora de l'Espai Públic. Si es compleix, serà bastant més d'hora del que ho ha fet en els anteriors. El del 2019 no el va presentar fins el juliol passat. Ahir, Josep Gili, regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, va fer balanç del pla del 2019, que ha suposat asfaltar més de 17.000 m2 i que encara no s'ha acabat del tot. Del pla del 2020, en va avançar que donarà més protagonisme a les voreres que a les calçades, a diferència dels anteriors plans.

Gili també va informar que, per primera vegada, «estem planificant [les inversions del Pla de Millora de l'Espai Públic] a dos anys vista per poder tenir un horitzó més a llarg termini».



Arrels i paviment

El balanç es va fer a la plaça de Lluís Companys, al capdamunt del carrer d'Àngel Guimerà, on actualment s'està renovant el paviment perquè les arrels d'un arbre havien aixecat el terra que hi havia. El que es fa, va explicar Àngels Mas, cap de secció de Planificació de Via Pública, és alçar una mica el nou paviment perquè les arrels tinguin més espai per sota. També va assistir a la presentació el tècnic de la secció Xavier Fortuño.

El regidor Gili, que es va mostrar satisfet amb la feina feta el 2019 i va agrair a la ciutadania la paciència per les afectacions durant les obres, va destacar que els més de 17.000 m2 asfaltats «s'han pogut distribuir a tots els barris de Manresa». A banda de la pavimentació de 26 carrers, s'han rebaixat 13 passos de vianants, s'han adaptat 25 guals i s'han fet millores en 44 dels 61 parcs infantils de Manresa (reposició i ajustament de peces, pintat dels elements, millora del paviment granular de les àrees de joc).

Queda pendent l'esmentada plaça de Lluís Companys; l'ampliació de la vorera de la carretera del Pont de Vilomara entre el car-rer de Mossèn Cinto Verdaguer i l'avinguda de Bertrand i Serra, iniciada aquesta setmana; la pavimentació, recollida d'aigües, millora de l'enllumenat i enjardinament als carrers del Sol i del Bonsuccés, que ja ha començat i durarà cinc setmanes; i la millora d'espais de vianants del Circumval·lació, en procés de licitació.

De cara al 2020, va remarcar que «hi ha un compromís del govern de la ciutat de mantenir un milió d'euros d'inversió, tot i que aquest any canviarem una mica el pes de les partides i, en comptes d'anar sobretot per a asfalt, aniran més a voreres i a espais on els vianants tinguin prioritat».



3 milions d'euros de 15,6

Una auditoria presentada el 2017 va situar en 15,6 els milions necessaris per arreglar els vials en mal estat i 3,6, les actuacions més urgents. Entre els plans del 2017, 2018 i 2019 s'han invertit 3 milions i s'ha intervingut en 50.000 m2 de superfície. Per tant, encara queda molta feina per fer. Gili va voler remarcar ahir que, malgrat aquesta evidència, «no parem. Hi ha una continuïtat. El Govern de Manresa aposta perquè hi hagi més bona circulació i, sobretot, més bona mobilitat per als vianants».

Quant a la planificació a dos anys vista, va explicar que, «mitjançant la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, les associacions ens han passat uns esborranys dels llocs on hem d'incidir més. Preferim treballar-ho a dos anys vista per consensuar-ho millor amb la gent de la ciutat».