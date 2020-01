Tortugues gegants a la platja Manresa

Entre els llocs al món que porten el nom de la ciutat de Manresa hi ha la platja Manresa, situada a la província de Santo Domingo (República Dominicana), un lloc especial perquè hi fa niu l'espècie de tortuga més gran, la llaüt ( Dermochelys coriacea) amb exemplars que superen els dos metres de longitud i un pes de més de 600 quilos. Un va arribar a pesar 916 quilos.

La platja Manresa és un dels punts del planeta on es lluita per la preservació d'aquesta espècie de tortuga marina, que es troba en perill d'extinció.

En aquest lloc de la província de Santo Domingo s'han alliberats centenars de petites tortugues llaüt i, també, d'altres espècies de tortugues.

Quan una tortuga protegida arriba i pon els ous, el ministeri de Medi Ambient, si és possible, els recull i els porta a les instal·lacions de l'Aquari Nacional, per garantir que estiguin segurs i es desenvolupin amb les màximes possibilitats d'èxit. En el moment de l'eclosió, les tortuguetes són alliberades a la mateixa platja.

La tortuga llaüt és capaç de bussejar fins a més d'un quilòmetre de fondària per alimentar-se de meduses i salpes, i ha estat declarada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura com una espècie en perill d'extinció.

Les tortugues marines en general aconsegueixen la seva maduresa sexual entre els 9 i els 15 anys i poden arribar a viure entre 100 i 150 anys en estat natural. Es reprodueixen cada 2 a 4 anys, a partir del mes de maig, obrint de tres a set nius per temporada. En el cas de la llaüt el termini és aproximadament de cada 4 anys.

Totes les tortugues marines tenen un gran sentit d'orientació i generalment tornen per reproduir-se a la mateixa platja on van néixer. Dipositen entre seixanta i cent trenta ous per niu.

La platja Manresa és a la part oest de la ciutat de Santo Domingo, en un lloc on les imatges mostren acumulacions de plàstics i multitud d'envasos tot i que s'hi fan batudes de neteja.

Afortunadament, un gir en les polítiques dissenyades pel ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals pel que fa al seguiment de les niuades de tortugues marines la República Dominicana fa que l'alliberament de cries de tortuga es faci a centenars.



800 quilòmetres en onze dies



El mar Carib les rep i anys després les torna convertides en exemplars adults amb capacitat per reproduir-se i deixen clara la importància del litoral de Santo Domingo per a la conservació de las tortugues marines.

El periodista Marvin del Cid ha narrat, mitjançant Diario Libre, com funciona el programa de monitoratge de tortugues que es porta a terme a la platja Manresa, entre altres punts de la República Dominicana.

Una de les fites assolides va ser la instal·lació d'un GPS amb l'ajuda de pescadors de la platja Manresa a una tortuga verda batejada amb el nom de Pepina. Onze dies després era a l'arxipèlag Los Roques, que pertany a Veneçuela. És una important àrea protegida amb més de tres-centes illes. La distància lineal entre Santo Domingo i Los Roques és d'uns 800 quilòmetres.