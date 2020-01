Creu Roja a Manresa proporciona joguines a 548 infants vulnerables

Creu Roja Manresa ha dut a terme un any més la Campanya de Joguines per garantir el dret a jugar als infants en situació de vulnerabilitat i que tinguin, un cop l'any, com a mínim, una joguina nova. Aquesta vegada ha repartit 1.381 joguines a 548 infants de dotze municipis del Bages.

Per tercer any s'ha habilitat un espai on les famílies, derivades pels serveis socials municipals, han pogut triar les joguines per als seus infants i embolicar-les, tal com faria qualsevol altra família.

D'aquesta manera, segons Creu Roja, «oferim a les famílies la possibilitat d'exercir la seva parentalitat de manera adequada i, al mateix temps, el joc i joguina s'acosta més als desitjos dels infants, que és el principal objectiu de la campanya: omplir d'il·lusió les llars de tots els infants».

Enguany, altres assemblees de Creu Roja arreu de la província de Barcelona han utilitzat, també, aquest model.



La importància de jugar

La campanya també té un vessant de sensibilització a la població, per fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat sempre a través del joc.

Amb el lema «Els seus drets en joc», la campanya ha repartit joguines noves no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives entre 548 infants en situació de vulnerabilitat.

Hi han participat 28 persones voluntàries que han estat les encarregades tant de portar a terme les accions de recollida de joguines com els punts de sensibilització, així com la tasca més important: atendre i assessorar les famílies a l'hora d'escollir els regals per als seus infants.