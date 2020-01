L'Ajuntament de Manresa inicia la renovació de la targeta bonificada del bus urbà

L'Ajuntament de Manresa inicia el dilluns, 13 de gener, el període per renovar el carnet i la targeta de bus urbà per als usuaris de la T-Bonificada, per continuar gaudint dels avantatges d'aquest servei gratuït. Amb l'objectiu de facilitar els tràmits i amb esperes innecessàries a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) -situada a plaça Major núm. 1- es recomana a totes les persones usuàries que sol·licitin cita prèvia trucant al telèfon 010.

El període de renovació finalitzarà el 29 de febrer. A partir de l'1 de març, aquells titulars de T- Bonificada que no disposin de la targeta vigent per l'any 2020 hauran de pagar el bitllet per accedir al servei.

La T-bonificada és una targeta que dóna dret als usuaris a viatges gratuïts il·limitats en el bus urbà de Manresa i es renova anualment amb un cost de 6 euros el carnet i 6 euros la targeta, que es poden pagar directament a les oficines de l'Ajuntament (plaça Major, 5).

Es preveu que durant aquest període passin per l'OAC més de 3.000 persones.



Horaris d'atenció al públic i servei amb cita prèvia

Cal recordar que, amb l'objectiu d'oferir un servei més eficient, ràpid, còmode i adaptat a les necessitats de l'usuari, des del mes de novembre passat es van posar en marxa nous horaris a les oficines d'atenció a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i a l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE).

La modificació més rellevant és la implementació del servei de cita prèvia. Des de fa dos mesos és possible i aconsellable per gaudir d'un millor servei demanar cita prèvia per a diferents tràmits a través de la web de l'Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat) o l'app Viu Manresa, per telèfon, mitjançant el 010 o bé presencialment a la mateixa OAC o OAE.

Els nous horaris són:



Dilluns i dimecres: De 9 a 18 hores.

Dimarts, dijous i divendres: De 9 a 15 hores.