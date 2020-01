El pare de Junqueras presenta una petició d'habeas corpus al jutjat de Manresa

Artur Junqueras i Neus Bramona, pare i dona d'Oriol Junqueras, han presentat una petició habeas corpus aquest matí al jutjat de Manresa per demanar la posada en llibertat immediata del líder republicà. Tot i la pluja que afecta la capital Bagenca aquest divendres, una trentena de persones els ha donat suport a l'entrada de l'edifici.





L'advocat d' Oriol Junqueras , ha explicat aquest divendres que la seva família ha demanat aquest procediment queAquest mecanisme,, ha apuntat Van den Eynde. El lletrat ha indicat que no han prioritzat mai aquesta estratègia, però després de la decisió del Tribunal Suprem, "és una necessitat bàsicament de pressió de l'entorn de l'Oriol". En tot cas, ha admès queVan den Eynde també ha subratllat que, i ara només queda la via del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans.També ha opinat que, encara que els presos no ho vulguin.