El PSC recorda al govern que prioritzar voreres va ser una proposta socialista

El pla de xoc per millorar l'espai públic de la ciutat aquest 2020, amb una inversió d'un milió d'euros, prioritzarà les voreres abans que l'asfalt per a calçades, ha anunciat aquesta mateixa setmana el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili (vegeu Regió7 del 9 de gener). El grup municipal del PSC ha fet pública la seva «satisfacció» per l'anunci. Però al mateix temps ha recordat que va ser precisament aquest canvi de prioritat el que va fer que el grup municipal socialista votés favorablement al pressupost municipal d'aquest any.

Segons ha assegurat el portaveu del PSC a l'Ajuntament de Manresa, Felip González, «en la proposta inicial del pressupost del Govern hi havia 500.000 euros per a l'asfalt dels cotxes, i només 300.000 per a les voreres dels vianants. El PSC va proposar canviar aquesta tendència. Vam negociar i finalment es va arribar a un acord que, ara, el regidor Josep Gili confirma que serà tendència per als dos propers exercicis».

En una roda informativa per fer balanç del pla de xoc del 2019 Gili va confirmar dijous que es canviarà el pes de les partides, i «en comptes d'anar sobretot per a asfalt, aniran més a voreres i espais on els vianants tinguin prioritat». També va anunciar que ja s'està planificant la millora de l'espai públic amb una previsió de dos anys «per tenir un horitzó a més llarg termini».

El PSC s'ha felicitat que «el Govern d'ERC-JxM estigui obert a les propostes de millora que plantegem des del nostre grup tot i que quan es presenta públicament se'ls oblidi de contextulitzar-lo com una col·laboració amb un grup de l'oposició».

González recorda que la inversió creixent en voreres és un cas similar al que ja es va produir fa dos anys quan es va incloure al pressupost una partida de 200.000 euros anuals en parcs infantils. Segons el portaveu del grup municipal socialista, es tracta «d'una altra mesura consolidada en els pressupostos i que també va tenir el seu origen en una proposta al ple municipal del grup del PSC». Tanmateix González recorda que el 2019 només s'han invertit en parcs infantils la meitat dels 200.000 euros, en concret n'han estat 109.537. Tot i així, el PSC ha rebut garanties del govern, explica González, que aquesta reducció de gairebé 100.000 euros ha estat deguda al replantejament puntual d'un dels projectes, i que la inversió es recuperarà aquest 2020.