Des d'escopetes antigues fins a un mapa de la Península

No hi ha cap inventari. Però al magatzem hi ha centenars de joguines. A les prestatgeries se'n veuen algunes de la dècada dels 70, malgrat que la botiga té 124 anys i s'hi va començar a vendre joguines a mitjan segle XX. Entre les relíquies, hi ha una escopeta de joguina per fer punteria de fa 50 anys i un mapa amb relleu dels anys 70 de l'Estat espanyol. Fins i tot una arma d'agent secret, amb el logo del famós 007, una càmera que en realitat és una pistola de joguina i emet llum. També hi ha joguines de musicals, com un orgue electrònic de la dècada dels 80 que, a més, incorpora un transistor per escoltar la ràdio.