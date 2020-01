La històrica Joguines Valls de Manresa esdevé un reclam per a col·leccionistes

Els nens no són els únics a qui s'il·lumina la cara quan veuen les joguines de la històrica botiga Valls de Manresa. Al magatzem de l'establiment, que tanca aquest gener després de 124 anys, s'hi passegen col·leccionistes i antiquaris que s'emocionen com quan eren petits en veure els centenars de joguines, algunes dels anys 70, que hi ha a les prestatgeries. Totes, ben conservades. Els amants dels joguets antics ja saben de fa anys que a la botiga hi poden trobar petites joies, amb les quals jugaven de petits, però ara que la botiga tancarà portes definitivament hi ha més interessats a veure què hi ha a la rebotiga de l'establiment.

Els clients habituals veuen la petita botiga atapeïda de joguines de moda, i que són l'últim reclam dels nens. Però no saben que darrere hi ha 300 metres quadrats de magatzem, ple de prestatgeries d'uns tres metres d'altura plenes de joguines i sota unes arcades que denoten l'antiguitat de l'edifici. L'establiment, ubicat al carrer Urgell, es troba en ple nucli històric.

Un petit laberint de joguines on, passejant-hi i remenant una mica, els antiquaris i els visitants que s'hi endinsen poden veure com han evolucionat les joguines en els darrers 50 anys. Des d'una nina de la marca Famosa de mig metre dels anys 70, feta de roba i sense gens de plàstic, fins a les nines totes de plàstic més estilitzades d'avui dia.

Una de les dependentes de l'establiment, Carme Martínez, explica que les darreres setmanes s'hi han apropat col·leccionistes amb l'objectiu de fer-hi grans compres. «En va venir un d'Olot fa uns dies que s'hi va gastar més de 700 euros. És un d'aquests compradors que busquen joguines bones i que dècades enrere eren conegudes. En aquests moments hi tenim dos tipus de compradors, a part dels de la botiga. Per una banda, els que van per mercats ambulants i venen aquí a buscar joguines barates i que no s'hi volen gastar molts diners. I també els que aprecien les joguines antigues, i el seu valor històric, i que venen a fer-hi una inversió. Els darrers dies, n'hi hagut més», afegeix l'empleada, que fa prop de 20 anys que atén els clients de l'establiment. En aquests moments, aquestes vendes s'han convertit en una de les potes del negoci.

Descomptes de fins al 40%

A partir de demà, i tenint en compte que la persiana s'abaixarà definitivament el 31 de gener, Joguines Valls farà entre un 30% i un 40% de descompte en els seus productes. Les disfresses, un 50%. «L'objectiu és, ara que tanquem, vendre-ho tot. Se'ns han acumulat moltes joguines al llarg dels anys perquè quan fèiem comandes n'hi havia que no veníem. És clar, tenint en compte la història del local, se'ns n'han acumulat moltes», explica la Paqui, tal com és coneguda Francesca Valls, la propietària incombustible de la botiga, que actualment té 92 anys.

Malgrat que els col·leccionistes estan disposats a comprar per un preu més alt del que marcava l'etiqueta, atès el valor històric, Valls ven les joguines al mateix preu que marcava llavors. «No l'inflo, tot i saber que després molts dels que me les compren les venen a un preu molt superior, però jo només faig el canvi de les antigues pessetes a euros», afegeix.

De fet, no és l'únic magatzem del negoci. N'hi ha un altre amb joguines encara més antigues. «Hi havia el maletí de maquillatge de la se-nyoreta Pepis, com amb el que jugava jo quan era petita», explica, per la seva banda, la dependenta. «Les peces més velles, com alguns cotxes de la casa Rico, ja se'ls van endur fa uns quants anys els primers col·leccionistes», afegeix.

Al magatzem no només hi ha les joguines que s'acaben convertint en regals de Nadal, o d'un aniversari. En un sector totalment estacional, i determinats per les festes nadalenques, també hi venen productes que tenen sortida altres èpoques de l'any. Per aquest motiu hi ha disfresses, de cara al carnestoltes, i figuretes per a les mones de Pasqua. Precisament, els responsables de la botiga Gormand de Manresa, de llaminadures, ha fet una inversió important i ha comprat els centenars de figures petites per a les mones de Pasqua que encara guardaven a l'establiment. Amb les vendes de liquidació, aquest petit temple de les joguines serà història d'aquí a menys de tres setmanes.