Un magatzem del segle XVIII on també havien reparat electrodomèstics

Entrar al magatzem de Joguines Valls no només és fer un recorregut per l'evolució de les joguines, sinó també un viatge al passat de les antigues edificacions de Manresa. La botiga del carrer Urgell, en el nucli històric de la ciutat, està en un edifici que, segons Francesca Valls, més coneguda com la Paqui, la propietària del negoci, assegura que data del segle XVIII. «Em van dir que a la façana hi ha una inscripció que posa 1774. I algun antic historiador que havia vingut a mirar-se com era el magatzem em va comentar que possiblement al lloc on guardo les joguines havia sigut una cavallerissa», explica Valls.



Unes teories que concorden amb el fet que l'edifici era senyorial i els inquilins eren persones adinerades de l'època, segons documents on consten els antics propietaris. La Paqui no ha tingut sempre el magatzem. Al principi tenia la botiga i un espai més reduït al darrere per guardar-hi les joguines. Però amb el pas dels anys, a mesura que n'anava acumulant més, va tenir la necessitat de disposar de més metres quadrats. «Recordo que abans hi havia el Codina, un taller de reparacions d'electrodomèstics. Amb anterioritat, hi havia hagut els hermanos [en referència a La Salle], però crec que van marxar a finals dels anys vint», explica.



En tot cas, a part de les joguines, les arcades són elements que criden l'atenció quan es visita l'espai. De fet, el segon magatzem, ubicat al soterrani de l'edifici, també és molt antic. «Sembla una masmorra», adverteix Carme Martínez, una de les dependentes, mentre mostra unes claus grans antigues dins d'una argolla. «A part que és gairebé impossible perdre unes claus d'aquestes dimensions i que pesen tant, és impossible treure-les de l'argolla», afegeix. En tot cas, la història del lloc és un altre motiu d'orgull per a la propietària del negoci que aviat tancarà i assegura que està satisfeta d'haver-ne format part.