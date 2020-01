Fem Manresa fa un donatiu per ajudar encausats per haver participat en protestes

Fem Manresa farà un donatiu a Alerta Solidària, organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista dels Països Catalans, que té com a objectiu donar suport legal i jurídic a detinguts i encausats per participar en accions i mobilitzacions polítiques. Destinarà la quantia que van rebre els regidors de la formació per assistir al ple extraordinari dedicat a les sentències del dia 16 d'octubre.

La suma total de la donació serà de 630 euros, corresponent als 210 euros que ha rebut regidor. Divendres, l'Audiència Nacional decretava llibertat sota fiança de 30.000 i 15.000 euros per als dos últims empresonats que quedaven per sortir de la presó dels nou membres dels CDR detinguts i que, segons la candidatura, en un comunitat «van ser arrestats arbitràriament i sense proves el 23 de setembre». Alerta Solidària dona suport legal i jurídic als CDR detinguts. Fem Manresa ja havia denunciat aquestes detencions anteriorment.