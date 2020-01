Campanya sobre hàbits d'alimentació saludable a Manresa

L'alimentació saludable serveix per perdre pes

Del 15 al 24 de gener l'Oficina Jove del Bages durà a terme una campanya informativa a les universitats manresanes i als centres de secundària a través del Punt al Campus i el Punt al Pati per treballar els hàbits d'alimentació saludable entre les persones joves.

Durant l'estona de l'esbarjo els i les estudiants podran participar en les activitats de sensibilització mitjançant les quals esbrinaran alguns hàbits saludables i a través d'un joc de veritat o fals també desmentiran alguns falsos mites.

Les frases introduiran un debat sobre aspectes com: els productes de temporada, els processats, el nombre d'àpats recomanats al dia, el concepte de dieta, etc. i així, desmentir mites al voltant l'alimentació.

L' activitat, que és una novetat d'aquest any, és promoguda per l'Oficina Jove del Bages, un servei liderat per la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Manresa, però que s'ha desenvolupat amb col·laboració amb la regidoria de regidoria de Ciutat Saludable del mateix ens.

Pel que fa al Punt al Campus, la dinamització tindrà lloc el dimecres 15 de gener a les dues universitats de la ciutat: A la FUB (primer i tercer dimecres de cada mes):10.30 a11.30h i tardes de 18.30 a 19.30h i a la UPC11.45 a12.45h 17.15 a 18.15h

Igualment, i pel que fa als Punts al Pati, l'activitat es realitzarà la setmana del 20 al 24 de gener als deu centres de secundària de Manresa que participen habitualment del projecte. En aquest cas, es comptarà amb la col·laboració d'estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turisme per dur-ne a terme la dinamització

Per a fer consultes sobre alimentació saludable, entre d'altres temes de salut, cal posar-se en contacte amb l'Oficina Jove del Bages de forma presencial al carrer Sant Blai, 14, en horari de dilluns, dimarts i dijous de 9 a14h i tardes de dilluns a divendres de 16 a19h. A través del correu-e bages@oficinajove.cat, per telèfon al 938 771 360 o bé per whatsapp al 676 664 142