El primer cap de setmana de rebaixes omple el centre de Manresa, però «no són el que eren»

Gent amb bosses durant les festes de Nadal, i gent amb bosses passades les festes. És la imatge del cap de setmana al centre de Manresa. Ha tornat a viure unes jornades de passeigs amunt i avall i d'entrar i sortir de botigues en el primer dissabte i diumenge de l'inici de les rebaixes. Ahir les botigues eren obertes. Bé, no totes. Bàsicament les de roba i calçat, que és el que té més requesta, i estrictament al centre de la ciutat. Als carrers de l'entorn, ja no tan comercials, la majoria de persianes estaven tancades.



Les rebaixes, però, ja no són el que eren. La gent ja no les espera amb el mateix delit d'abans, segons expliquen comerciants, a causa dels canvis legislatius, de tendència a l'hora de comprar –impulsats per grans superfícies o les vendes per Internet–, de costums dels consumidors i perquè de promocions ja n'hi ha tot l'any. Tot i així encara generen molt moviment, especialment en roba i calçat. Es manté viva la tradició de treure profit dels descomptes després de Nadal i Reis, i de les despeses que poden haver ocasionat. Per norma general els botiguers consultats per Regió7 comenten que les vendes d'aquests primers dies o bé són similars a les de l'any passat, o bé una mica més fluixes. Els qui admeten que van força bé són una veritable minoria.



Les rebaixes van començar just l'endemà de Reis, i els primers dies van ser més aviat fluixes. Botiguers recorden que les targetes ja havien tret prou fum les setmanes abans. El cap de setmana, però, es van animar, afirma Rocío Samaniego, de Misako. A partir de dissabte ja hi va haver més moviment, assegura. Laura Garcia, de Sinònims Perfums, opina que de moment «van bastant bé, com sempre», mentre que l'encarregada de Punt Roma, Eva Moreno, pensa que són massa tranquil·les. «Amb el Black Friday, la Fira de Sant Andreu i la campanya de Nadal la gent ja no sap quan comencen les rebaixes». Lluís Soler, del Centre Visual Soler, és dels qui pensen que les rebaixes ja no són el que eren, ni les d'hivern ni les d'estiu, i que «ve molta més gent pel Black Friday».



L'encarregat de la botiga de sabates Mephisto, Xavier Sanpere, creu que hi ha menys vendes, i ho atribueix a múltiples causes. «És una tempesta perfecta: una situació política convulsa, no només a Catalu-nya sinó arreu del món», que fa que la gent s'estigui de comprar per si de cas, «més consum per Internet i canvi d'hàbits». Opina que hi ha qui prefereix sortir a sopar o bé fer algun viatge abans que segons què.



«Els primers dies de rebaixes van ser bons», comenta en canvi Xavier Sabaté, de la botiga Freaky, que preveu que les vendes siguin similars a les d'altres anys. Per altra part, Montse Garcia, de Victòria Complements, explica que hi ha la mateixa gent de sempre o fins i tot un pèl menys. «La gent, quan hi ha rebaixes, va a les botigues de roba».



Les de roba i calçat precisament eren obertes pràcticament totes ahir, diumenge, al nucli dur de l'eix comercial de Manresa: Guimerà, Born, carrer Nou i entorns, i és on hi havia més moviment. «Tenim força feina», asseguren en una d'elles. En una altra de roba infantil del car-rer Nou, Luisa Lanza comenta que les rebaixes han començat fluixes, «però és que des del novembre estem fent promocions. Vam començar amb el Black Friday, que va ser molt d'hora. Ara amb les rebaixes la gent compra el just i necessari». Ho diu amb més de 20 anys d'experiència darrere un taulell. «Hi ha hagut promocions progressives i ara no hi ha una allau de gent com abans». Segons la seva opinió les grans superfícies, els horaris flexibles que fan, a més a més d'Internet, «fan que hagis d'anar al seu ritme si vols vendre».



Les rebaixes o les promocions no són patrimoni de les botigues de roba o calçat. De rètols d'ofertes se'n veuen en botigues de mobles, matalassos, telefonia mòbil o equipaments per a la llar, electrodomèstics i estris de cuina. Aquest diumenge, però, la majoria d'aquests establiments al centre de la ciutat eren tancats. Segons els comerciants consultats per aquest diari, també d'aquest ram, fan promocions per poder competir amb els grans establiments comercials. «Un pot prescindir d'un moble, però no de portar roba». Per lluitar contra això, asseguren, «hem de tenir les nostres cartes».



A Manresa la decoració de Nadal no ha desaparegut del tot. A la majoria de carrers del centre encara hi és, tot i que ja no s'encén de nit. Ara la decoració ha canviat. Dels llums s'ha passat als cartells de rebaixes, uns més cridaners que d'altres, però tots amb la voluntat de captar l'atenció dels consumidors.