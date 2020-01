El Caribú, botiga de les històriques al carrer del Born, era obert ahir tot i que el producte que comercialitza, bàsicament estris de cuina, de la casa i ganiveteria, és un sector on hi pot haver promocions, però no acostuma a haver-hi rebaixes.

Les rebaixes no són patrimoni de les botigues de roba i calçat. Però n'hi ha que no en fan...



Ara és el moment de les rebaixes de roba. Al nostre sector no n'acostumem a fer. Fem ofertes, però nosaltres tenim sempre el mateix producte. La roba i el calçat ha d'estar constantment renovant-se perquè al llarg de l'any hi ha diverses temporades.



Ofertes sí, però rebaixes no?



Ofertes, però temporada de rebaixes no, perquè no ens hem de desfer d'estocs. Fas rebaixes perquè et vols treure el que t'ha sobrat de la temporada per entrar a l'altra. No és el nostre cas. Seria així si haguéssim comprat molta quantitat d'alguna cosa, no hagués sortit rodó i el que voldries és saldar-ho per treure-t'ho i recuperar capital, però no és el cas.



Sí que van obrir tots els festius de la campanya de Nadal?



Nosaltres vam fer la campanya de Nadal i hem obert cada dia. Però això és una altra cosa vinculada a la campanya nadalenca. S'ha acabat, i avui havia de fer feina de números i per estar-me aquí he obert.



Ha sigut una bona temporada, la de Nadal?



El que és la campanya de Nadal ha anat més o menys com l'any passat, la qual cosa no està gens malament tenint en compte els temps actuals.



Satisfets, doncs?



Satisfets no ho estarem mai (riu).



En quin moment es troba el sector del petit comerç?



El comerç està canviant i canviarà. Estem en una mena de fase de proves per saber què vol la gent, quin tipus de productes, quina botiga... i hi ha Internet. Abans es funcionava per inèrcia. En preus no podem competir amb segons qui. Però hem de veure com podem utilitzar les xarxes perquè el client t'ha de voler. I de vegades anem tard.