La gala del premi Simeó Selga empeny l'ajut a nens i joves en un procés de dol

«Hi havia unanimitat entre el jurat per atorgar el premi Simeó Selga al projecte de posar en marxa un servei de dol per a nens i joves», va assegurar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ahir en el lliurament del premi, que concedeix el Rotary Club. Amb aquestes paraules va emfatitzar la necessitat que Manresa tingui un servei per a infants i adolescents que han perdut un ésser estimat. Una iniciativa que es podrà fer realitat gràcies a la dotació econòmica del guardó.

La gala de l'entrega del premi va tenir lloc al Kursaal ahir a la tarda, i abans del lliurament es va projectar un vídeo emotiu que va mostrar al públic assistent els neguits i les preguntes de nens i joves que es fan quan perden el pare, la mare o un amic. Els responsables del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, Isabel Sanceledonio i Carles Perarnau, van pujar a l'escenari a recollir el premi i van destacar que és un servei que ha de tenir la ciutat, i que ha de d'atendre joves de la regió central, perquè per a molts joves la mort d'un ésser estimat és un trauma difícil de superar que pot tenir seqüeles en la vida adulta. L'entitat que encapçalen Sanceledonio i Perarnau fa més de dos anys que busca finançament per posar en marxa el projecte.

«Si per als adults són moments molt difícils, per als nens i joves, també. Ens pensem que els adolescents ho poden superar més fàcilment perquè van a l'escola i riuen amb els companys, però no és així. Per a ells és una experiència traumàtica que tenen gravada dins i que de grans es pot traduir en actituds complexes, i que tenen com a rerefons aquesta pèrdua», va explicar ahir Sanceledonio a l'escenari. Per la seva banda, Perarnau va donar les gràcies al Rotary Club tot destacant l'important paper de mecenatge que juga al Bages per impulsar projectes, com el del Servei d'Acompanyament del Dol.

El president del Rotary Manresa-Bages, Albert Blancafort, va parlar de la importància del premi que atorga l'entitat i va destacar la feina del Rotary que encapçala, que l'ha convertit en un dels referents a Catalunya.

El premi estava dotat amb els beneficis que va generar la gala celebrada ahir, i que el Rotary organitza amb l'Ajuntament de Manresa. Va ser la segona gala en homenatge al pediatre i activista manresà Simeó Selga. Ahir gairebé totes les butaques del teatre eren plenes per veure l'actuació, en el marc del lliurament del premi, del Mag Lari, que amb l'espectacle Dolce Vita va entretenir el públic amb màgia i humor.