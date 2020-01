La ludoteca Ludugurus de Manresa amplia l'horari de joc familiar

La Ludoteca Ludugurus de Creu Roja, en conveni amb l'Ajuntament de Manresa, ofereix cada divendres un espai de joc familiar obert a la ciutadania. Fins ara aquest espai era de 17 h a 18:15 h, però veient el bon funcionament s'ha decidit que aquest any l'horari serà fins a les 19 h.

En aquest espai, les famílies poden venir a gaudir dels diferents espais, activitats, conta contes i espectacles que s'hi ofereixen de forma gratuïta. A més a més, la Ludugurus comença l'any amb nous espais com per exemple: l'espai Kapla, perruqueria i l'espai de psicomotricitat Pikler.

Durant aquest trimestre es preveuen diferents activitats com: juga al Kapla, joc heurístic amb teles i experimenta amb imants, on es convida a totes les famílies que hi estiguin interessades a venir per gaudir d'aquests espais.

Des de Creu Roja es considera que el joc és una base pel desenvolupament i un dret pels infants i/o adolescents, i a la vegada, vol fer partícips a les famílies per tal de fomentar un vincle que el joc ajuda a crear.

El febrer passat, la ludoteca Ludugurus del carrer de la Mel de Manresa va reobrir les seves portes amb espais i materials nous inspirats en la pedagogia Montessori. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu millorar l'oferta de jocs i joguines i posar la mirada en l'infant com a protagonista del seu desenvolupament. La ludoteca és gestionada per Creu Roja Manresa en conveni amb l'Ajuntament.

La ludoteca Ludugurus és un espai de joc dirigit a infants i adolescents de 4 a 14 anys. Compleix funcions integradores, realitza treballs amb les famílies i adapta el projecte, les joguines i els espais a les edats de cada grup d'infants.

Amb la voluntat d'estar actualitzats en aquest últim aspecte, l'equip educatiu de la ludoteca Ludugurus es va estar formant i preparant per realitzar un canvi dels espais i els materials per tal de fomentar un espai més diàfan on els infants puguin desenvolupar-se de manera integral i ser els protagonistes del seu joc i aprenentatge, de manera que a través del material i l'espai es fomenta que puguin desplegar tot el seu potencial.