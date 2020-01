L'Escola d'Hoteleria Joviat participa en un congrés a Cholet

Una delegació de professors i alumnes de l'Escola d'Hoteleria Joviat de Manresa va participar al 35è congrés d'Anephot (Associació Nacional d'Escoles Privades d'Hoteleria i Turisme) de la qual Joviat n'és escola amiga i col·laboradora.

El congrés, que es va dur a terme a Cholet, al Lycée Jeanne Delanoue va acollir representants de les 57 escoles d'hoteleria que hi ha dins l'associació, com directius, caps d'estudis i caps de cuina.

Els alumnes de Joviat que hi van participar van ser Dani Sanjuan i Marc Pons de grau superior de cuina, Marta Farré alumna de grau superior en sala, i Xènia Llobet alumna del grau mitjà de pastisseria, amb en Màrius Ferrer, professor de cuina i la Montserrat Abelaira, professora de pastisseria i integrant del grup d'internacional i d'Erasmus+ de Joviat.

Els alumes i professors van elaborar un menú de cuina catalana per a 120 persones que consistia en una esqueixada de bacallà amb olivada, una coca d'escalivada amb romesco i anxoves, rap a l'all cremat i de postres, una degustació de cinc postres catalanes: una crema catalana, una mousse de mel i mató amb fruits secs i gelatina de mel, un tap de

Cadaqués amb fruits vermells, pastisset de Tortosa i pa amb xocolata, oli i sal.



Per beure, es va fer un maridatge amb vins francesos. Els alumnes de sala anaven uniformats amb barretina catalana i llaços de cinta catalana al coll.



Segons explica la Joviat en un comunicat, va ser una gran experiència per als alumnes i una gran oportunitat per donar a conèixer la recepta de l'èxit de Joviat.



Taula rodona i fira

En el marc del congrés hi va haver una taula rodona per parlar del «Les escoles del demà i com seran en un futur». Es va tractar també de la mobilitat d'Erasmus. Joviat va ser representada per Josep Codina i Fina Tarifa com a responsable d'Erasmus+.

El congrés també comptava amb una fira, on hi havia empreses del sector: material de cuina, uniformitat, software per gestionar escoles i restaurants, revistes gastronòmiques, productes gastronòmics, maquinària professional, equipament de cuines, etc...

Els assistents van gaudir de dos sopars amb un alt nivell culinari a l'escola: un, ambientat en L'Orient Exprés, i amb representació teatral inclosa. I l'altre, el sopar de gala de tancament del congrés, cuinat i preparat per dos cuiners amb estrelles Michelin, Mathieu Guibert (Anne de Bretagne) i Éric Guignard (le Castel Marie-Louise), amb l'ajuda de

membres del seu equip, professors i alumnes del Lycée Jeanne Delanoue.

També van treballar amb la Guylène Lambert, responsable d'internacional a l'Erasmus+, en el proper Erasmus que tindrà lloc entre febrer i abril d'aquest 2020. Tot plegat, ha estat una experiència enriquidora, que ha reforçat la relació entre les dues escoles.