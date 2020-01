Manresa posa en mans de la ciutadania quines han de ser les prioritats de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Manresa ha optat perquè sigui la ciutadania qui esculli quines han de ser les prioritats del govern municipal pels propers tres anys. Marc Aloy, regidor de Presidència, ha explicat aquest migdia que el Pla d'Actuació Municipal (PAM) serà "consensuat" amb els ciutadans. Per a fer-ho possible, el consistori ha elaborat un plantejament inicial, amb 250 actuacions, per tal que els veïns de la ciutat puguin dir la seva a través d'una pàgina web i de sessions presencials que es realitzaran en les properes setmanes. El document final hauria d'estar enllestit i aprovat pel ple municipal a la primavera. La seva posada en marxa coincidirà amb el canvi a l'alcaldia a Manresa.

Aloy ha estat acompanyat en la presentació del projecte de la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet. Ha volgut treure ferro a l'absència de l'encara alcalde, Valentí Junyent. Tot i que el nou full de ruta coincidirà amb el canvi en l'alcaldia, l'ara regidor de Presidència i futur batlle ho ha atribuït al fet que es tracta d'un projecte "impulsat des de Presidència". A més, ha subratllat que la decisió de fer un Pla d'Actuació Municipal (PAM) tan participatiu va ser un dels acords que es van prendre en el moment de fer el pacte de govern entre ERC i Junts.

Aloy ha presentat els cinc eixos en els que se centra el document inicial de PAM que la ciutadania ha de completar. Inclou un total de 250 actuacions, moltes de les quals, ha dit l'edil, incloses en els programes electorals de totes dues formacions per a les darreres municipals. "Posem el termòmetre a la ciutadania, per saber que és el que els interessa més i prioritzar", ha assegurat.



Una web i sessions presencials



Per assolir la interacció amb la ciutadania, l'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una web en la qual els ciutadans poden valorar la necessitat de cadascuna de les propostes del govern municipal i fer aportacions. En el mateix portal es poden inscriure a les sessions presencials. N'hi haurà quatre entre el 4 i el 13 de febrer i cadascuna tractarà un àmbit diferent.



De ciutat verda a capital



El full de ruta inicial es desgrana en cinc grans àmbits. Ciutat verda i sostenible; Ciutat dinàmica i d'oportunitats; Ciutat de Trobada i Acollidora; Ciutat Cívica, Propera i Compromesa; Capital. Dins de cadascun, es proposen alguns objectius genèrics. En aquest sentit, ha afegit Clotet, les actuacions concretes, els seus terminis i pressupostos, s'inclouran una vegada es decideixi quines es duen a terme i quines no.

El document inicial preveu actuacions que van des de canvis en el model de gestió de residus, a la promoció del comerç, creació de més habitatge per a joves, un observatori que vetlli contra la segregació social o la necessitat de posar en marxa més sòl industrial, entre altres exemples.

Un cop enllestida aquesta primera fase, el PAM definitiu es presentarà públicament, al mes d'abril, per tal de ser aprovat posteriorment al ple.

Pel que fa a la web, s'anirà validant de l'estat de cadascuna de les accions per poder fer un seguiment al llarg del mandat. A més, ha recalcat Aloy, es tracta d'un "document viu" que es podrà anar modificant en funció de les necessitats.