Alumnes de la Joviat participen en un congrés de cuina a França

Una delegació de professors i alumnes de l'Escola d'Hoteleria Joviat de Manresa van participar a França en el 35è congrés d'Anephot (Associació Nacional d'Escoles Privades d'Hoteleria i Turisme), de la qual la Joviat és escola amiga i col·laboradora.

El congrés, celebrat a Cholet, al Lycée Jeanne Delanoue, va acollir representants de les 57 escoles d'hoteleria que hi ha dins l'associació, entre els quals directius, caps d'estudis i caps de cuina.

Els estudiants de la Joviat que hi van participar són Dani Sanjuan i Marc Pons, del grau superior de cuina; Marta Farré, alumna del grau superior de sala, i Xènia Llobet, alumna del grau mitjà de pastisseria. Ho van fer acompanyats per Màrius Ferrer, professor de cuina, i Montserrat Abelaira, professora de pastisseria i integrant del grup d'Internacional i d'Erasmus+ de l'escola. Plegats van elaborar un menú de cuina catalana per a 120 persones amb la peculiritat que els alumnes de sala anaven uniformats amb bar-retina catalana i llaços de cinta catalana al coll per a l'ocasió.

En el marc del congrés hi va haver una taula rodona per parlar de «Les escoles del demà i com seran en el futur». També es va tractar la mobilitat d'Erasmus. Hi va haver una fira amb empreses del sector i els assistents van gaudir de dos sopars amb un alt nivell culinari a l'escola on va tenir lloc.