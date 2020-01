El carrer de Sant Cristòfol: la gran avinguda dels supermercats de Manresa

Els 2,5 quilòmetres que hi ha entre els Trullols i el polígon industrial dels Dolors de Manresa, passant pel carrer Sant Cristòfol, ben bé es podria dir l'avinguda dels supermercats. En aquest tram, que es pot recórrer a peu en mitja hora escassa, hi ha 10 centres comercials d'alimentació, un d'aquests considerat un hipermercat. La resta són supermercats, però supermercats grans. Entremig d'aquests establiments hi ha el mercat de la Sagrada Família, i cada dimarts s'hi afegeix el de la Font dels Capellans. Si no és l'avinguda dels supermercats s'hi assembla, però es podria dir ben bé que és el Mercabarna de Manresa.

L'obertura del nou Mercadona al carrer Sant Cristòfol, cantonada amb el nou carrer Pilar Bertran Vallès, a mitjan desembre ha fet que la concentració d'aquest tipus d'equipaments al sector est hagi incrementat notablement.

El cas del Sant Cristòfol



L'acumulació d'equipaments comercials crida especialment l'atenció al carrer Sant Cristòfol fins a la carretera de Vic. L'inici de l'itinerari, però, el podem situar al sector dels Trullols, on trobem el Carrefour. És el més veterà de tots. Va obrir com a Pryca l'estiu del 1991 i té més de 10.000 metres de superfície de venda, 6.000 més que l'altre hipermercat de referència que hi havia aleshores a la comarca del Bages, el Supeco de Sant Fruitós de Bages. Posteriorment els dos van passar a ser Carrefour. També va ser a partir de la instal·lació del Carrefour al sector est de Manresa, on tot eren camps, que es va començar a desenvolupar l'actual sector d'oci dels Trullols.

Si es continua el trajecte en direcció al Sant Cristòfol i cap a la carretera de Vic hi ha un supermercat DIA que té aparcament propi. Cosa important. Més avall, ja al Sant Cristòfol mateix, s'hi acaba d'estrenar el Mercadona nou. Un establiment de gairebé 1.700 metres quadrats de superfície de venda amb aparcament subterrani per a més de 160 cotxes. La seva obertura ha suposat el tancament del Mercadona de la carretera de Vic amb Gaudí, de manera que la firma valenciana manté els tres que tenia a la ciutat. La inversió ha sigut de 6 milions d'euros i ha suposat l'obertura d'un carrer nou a la ciutat, el Pilar Bertran Vallès, urbanització que ha assumit en bona part Mercadona.

Sant Cristòfol avall, a l'alçada del número 40, hi ha un supermercat Condis. Just al costat un aparcament per a una quinzena de cotxes. I uns metres més enllà hi ha el mercat de la Sagrada Família, que, de fet, és el més veterà de tots els establiments. Va obrir el 1983 i té una vintena llarga de parades. En línia recta, a la confluència amb el carrer Trieta hi ha un Bon Preu que a més a més s'acaba de remodelar. Ha ampliat la superfície de venda eliminant, però, l'aparcament que tenia. I ja al final d'aquest itinerari hi ha el Consum, amb un aparcament per a una cinquantena de vehicles.

Si el recorregut s'acabés aquí hauríem comptabilitzat set equipaments comercials per abastir-se de tot tipus de productes als quals s'hauria d'afegir el mercat de la Font dels Capellans que se celebra cada dimarts. Tot plegat en una àrea on viuen unes 13.285 persones, segons la població per barris de l'Ajuntament corresponent a l'any 2017, si es comptabilitzen els de la Sagrada Família, Font dels Capellans, Balconada i Cal Gravat, que són els més pròxims a l'avinguda dels supermercats.

El més densament poblat és el de la Sagrada Família, que és, de fet, on es concentren la major part dels equipaments comercials, amb 7.321. És el segon barri amb més habitants de Manresa després del de la Carretera de Santpedor (12.914).

L'opinió dels paradistes



Els paradistes del mercat de la Sagrada Família estan amoïnats per l'encerclament de grans equipaments comercials. Però en alguns casos hi veuen una oportunitat en el sentit que aquests establiments puguin atraure gent al mercat que busqui productes frescos de qualitat i un bon servei i tracte. El president del mercat, José Pallarès, afirma que «de preocupats n'hem d'estar sempre. Ens han posat un gegant al costat», però que la qualitat i el bon servei és la clau per plantar cara.

Paqui García és una de les paradistes. Opina que els grans equipaments comercials haurien d'anar als polígons i no al nucli urbà, però també comenta que «el que tenim aquí no ho tenen allà. És cert que un cop al súper el client compra de tot, però no hi ha la qualitat i encara menys el servei que oferim nosaltres». Mari Carmen Sánchez, una altra paradista, pensa que la competència se la fan entre els supermercats. «Qui compra productes frescos a l'hipermercat o al supermercat ja no va al mercat. En canvi, a qui li agrada el producte fresc i el tracte, que et demana per exemple una recepta, ja venen. És un servei que per molt que vulguin no poden donar», opina. Josep Aguilera, del mercat, afirma que jo lluito amb un producte «elaborat per nosaltres, que fem diàriament i que cuidem molt». En aquest cas llegums i plats cuinats. «En altres com queviures no pots competir. Jo sempre dic que tenim una clientela molt fidel, ens coneixem, i has de lluitar amb els teus productes, el servei i el tracte de tu a tu».

Si el recorregut el continuéssim cap als polígon dels Dolors, al sector de la Pujada Roja, hi trobaríem encara més grans superfícies per arrodonir l'oferta. El Lidl, l'Aldi i el Bon Preu-Esclat. Aquest últim es va inaugurar el desembre del 2016. Té 2.400 metres quadrats de superfície i va suposar una inversió de 9,6 milions d'euros. Per poder créixer en espai de vendes, Aldi es va traslladar on és ara a l'estiu del 2017, i Lidl també va fer fa un temps reformes de millora.

Malament no els deu anar a la majoria dels supermercats que hi ha al Sant Cristòfol tenint en compte que s'han anat expandint per altres punts de la ciutat o ja disposen d'altres equipaments. Mercadona té tres súpers a Manresa: el del Sant Cristòfol, el de l'avinguda Universitària i el del Francesc Moragas. Bon Preu va obrir l'Esclat el desembre del 2016 i acaba de renovar de dalt a baix el del carrer Trieta. Consum també ha obert ara fa poc un altre supermercat al carrer del Bruc, i Condis ha fet el mateix al Sant Joan Baptista de La Salle.