JxM i ERC plantegen més ascensors i zones 30, i un espai d'art i memòria a la Reforma

Crear i ampliar les zones 30 als carrers de Manresa, reformular els principals eixos viaris de la ciutat com la carretera de Vic i la de Cardona, regular els habitatges d'ús turístic de la ciutat que tants problemes generen en altres poblacions, desenvolupar un projecte d'art i memòria a la plaça de la Reforma, posar en marxa un nou model de recollida de residus o bé un programa d'ascensors al nucli antic de la ciutat són algunes de les actuacions incloses al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, que ha elaborat l'equip de govern format per JuntsxManresa i Esquerra.

El document s'acaba de penjar a la web de l'Ajuntament, i a partir d'ara es posa a consideració de la ciutadania perquè hi digui la seva en un procés participatiu i, a partir d'aquí, elaborar el full de ruta definitiu del mandat municipal. El PAM final, amb la incorporació dels suggeriments i propostes ciutadanes, estarà enllestit el pròxim abril, quan és previst que es presenti públicament.

El Pla d'Actuació Municipal és un compromís del pacte de govern entre JxM i ERC, va explicar ahir el regidor de Presidència, Marc Aloy, en la seva presentació. L'acompanyaven la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, i la tècnica de participació, Montse Gibert. Es tracta d'un full de ruta que «ha de recollir les prioritats del mandat de forma clara». El document base «s'ha nodrit de totes aquelles actuacions i objectius que, a través del treball amb les regidories i els diferents serveis de l'Ajuntament, s'han vist que eren necessaris, prioritaris i que per tant calia afrontar-los en aquest mandat». També inclou compromisos del mandat anterior.

El PAM té cinc eixos. Són Manresa, ciutat verda i sostenible; Manresa, ciutat dinàmica i d'oportunitats; Manresa, ciutat de trobada i acollidora; Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa; i Manresa capital. D'aquests 5 eixos en pengen 25 objectius estratègics i 250 actuacions concretes.



Canvis en la recollida de residus

De l'eix Manresa, ciutat verda i sostenible, es proposa crear i ampliar les zones 30 a Manresa, redactat en l'anunciat nou pla de mobilitat, i el disseny i la implementació d'un nou model de recollida de residus. Aquest darrer objectiu és important «pel seu volum econòmic, l'afectació que tindrà en la ciutadania i perquè és fonamental per a la sostenibilitat», va afirmar Aloy.

De la ciutat dinàmica i d'oportunitats, Aloy va destacar la creació d'espais per a activitat industrial que «ara no en tenim». També hi ha aspectes com la regulació dels habitatges d'ús turístic, l'impuls de l'economia social o projectes que semblen eterns com la implantació de nous comerços al Centre Històric.

En l'apartat de ciutat de trobada i acollidora s'inclou el projecte de desenvolupar un espai d'art i memòria a la plaça de la Reforma. també aspectes com impulsar l'habitatge per a joves i de protecció oficial. «La ciutat la fem entre tots i la compartim entre tots, i és fruit de la diversitat. Tothom ha de tenir oportunitats», va dir Aloy. També proposa més diners per promoure polítiques d'igualtat o la nova residència pública que s'ha de construir al Xup, a més a més de la nova escola de Valldaura, ara en barracons.



Ascensors al nucli antic

Desenvolupar un programa d'ascensors al nucli antic de la ciutat és un dels punts que criden l'atenció en el quart eix del Pla d'Actuació Municipal. L'èxit de l'ascensor que connecta el Santa Llúcia amb la plaça Major ha fet pensar en fer-ne més. El primer any el van utilitzar més de 365.000 usuaris. També inclou el compromís de descentralitzar actes i activitats als 22 barris de la ciutat.

L'últim eix és el de la capitalitat. També en l'àmbit econòmic. Per això el govern municipal es proposa impulsar un clúster, una mena d'agrupació d'empreses, del sector de l'automoció perquè Manresa i el Bages en sigui un referent tenint en compte que és un dels principals motors econòmics del territori. També proposa treballar per buscar una nova ubicació per a l'Arxiu Comarcal, ara a l'edifici del Museu de Manresa que s'ha de convertir en el Museu del Barroc de Catalunya. Seria l'exemple d'equipaments que generin capitalitat, segons Aloy, igual que la futura seu del govern de Catalunya als jutjats vells. Finalment, en aquest eix, inclou promoure passeig laterals de les carreteres que connecten Manresa amb els municipis veïns.

Totes les 250 actuacions que proposa el document base del PAM ja es poden consultar a la web manresa.cat/pam per sotmetre's a judici de la ciutadania. A través d'unes icones es poden valorar, validar i aportar, si s'escau, observacions i fer propostes i suggeriments. Es pot fer des d'ara fins el pròxim 29 de febrer. També hi haurà sessions informatives presencials (vegeu desglossat). «Moltes coses es mouran en funció de la resposta de la ciutadania», va afirmar la regidoria Montserrat Clotet. La previsió és que el el full de ruta, estigui enllestit l'abril.