L'AVV de la Sagrada Família tem pel trànsit al Sant Cristòfol

El barri de la Sagrada Família de Manresa «està col·lapsat de supermercats», afirma la presidenta de l'associació de veïns, Marina Hosta. «Però tant o més que això em preocupa moltíssim els problemes de trànsit al carrer Sant Cristòfol». És on es concentren la majoria d'aquest tipus d'establiments comercials. Això, afegit al fet que és pràcticament l'única via de sortida de tot el sector dels Trullols, Sagrada Família i Font en direcció al centre, fa que la mobilitat no sigui fàcil. Per a Hosta, és directament «un desastre». Segons la seva opinió, els conductors haurien d'agafar el costum d'anar per les rondes per evitar el trànsit pel nucli urbà. De la futura avinguda dels Països Catalans no n'espera gaire fins que no es faci el tram Viladordis-Trullos.