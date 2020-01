El pla de màrqueting pro donants funciona

«Mira, mama. Globus vermells!». «Hi són perquè fan una donació de sang». «Sang de veritat?», demana el nen, que va amb patinet i s'ha aturat en sec. «Sí». «Doncs, jo en tinc molta», afirma abans d'arrencar de nou. Aquesta conversa va tenir lloc ahir a la tarda davant l'edifici central de la UManresa, a l'avinguda Universitària, que va acollir la 10a marató de sang del campus universitari de Manresa coincidint amb les que es fan aquests dies arreu de Catalunya per recuperar existències davant l'habitual davallada que es produeix per les festes de Nadal.

El nen presumia de tenir sang, però segur que no tanta com la que es va recollir a l'interior de l'edifici: en total, 175 bosses amb 470 mil·lilitres cadascuna. Són 75 donacions més que en la darrera marató, l'octubre del 2018. Les anteriors havien arribat a xifres més similars si bé havien anat baixant any rere any: 145 la 6a edició, el 2015; 165, la 7a, el 2016 i 126, la 8a, el 2017. El 2019 no se'n va fer per poder-la traslladar al gener.

Els globus als quals es referia l'infant del patinet decoraven les escales d'accés a la FUB, on alguns grupets d'alumnes xerraven en francès a peu dret. Segurament estudiants de fisioteràpia, grau en el qual n'hi ha una bona representació. Precisament va ser aquest grup el que va donar més sang, com va quedar apuntat en el marcador exposat al vestíbul del centre. Després d'ells, hi havia les persones externes al campus, seguides dels alumnes d'Infermeria i d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), molt igualats.

Trenta alumnes de 2n d'ADE es van encarregar d'actualitzar el marcador. També han estat els responsables de fer el pla de màrqueting per animar la participació en la marató, una iniciativa que ha tingut resultats ben palpables.

El manresà Joan Tononi explicava que el novembre van assistir a una xerrada del Banc de Sang i Teixits on els van exposar els problemes que genera la baixada de les donacions en èpoques festives. Després, el professor Marc Bernadich els va fer la proposta de fer un pla de màrqueting dins l'assignatura «Fonaments de màrqueting» per aconseguir el màxim de donacions. Es van proposar arribar a les 150 i que entre aquestes hi hagués 50 nous donants de medul·la òssia.

Els alumnes es van dividir en sis grups i cadascun es va centrar a treballar per arribar a un target concret. Tononi deia que a ell i als seus companys els havia tocat Medicina, alguns graus i els màsters. Es van encarregar de fer la nota de premsa i van enviar un correu electrònic als estudiants inclosos.

La idea del marcador



Mireia Martín i Judit Carmona, de Súria i Manresa, respectivament, havien d'arribar als CFGS d'Educació Infantil, Pròtesis Dentals i Gestió d'Esports, i també al Grau d'Educació Infantil. Entre d'altres, van dissenyar els flyers amb el lema «Avui per tu, demà per mi» i van tenir la idea del comptador per generar una mica de competitivitat. Carmona comentava que havia vist una estudiant de físio fer una foto del comptador i enviar-la a un amic de logopèdia per fer-li veure que els futurs físios lideraven la donació. També s'ha de dir que és el grau on hi ha més estudiants de tots....

A quarts de 6 de la tarda, amb 115 donacions al marcador, a l'espai per donar sang hi havia quatre infermers, un metge i un administratiu. La infermera Tere Verdaguer destacava que en maratons com la d'ahir, «quan els alumnes s'hi impliquen, es nota». A aquella hora estaven donant sang o n'havien donat Dani del Rio, estudiant manresà de fisioteràpia, que ja en dona habitualment i que destacava que «ajudar l'altra gent et gratifica i et sents realitzat». Antia Chouza, de Galícia i estudiant d'Infermeria, que se'n va assabentar perquè li van arribar dos correus i ho va veure a Instagram. I dos amics: el manresà Xavier Gabarrós, estudiant de la UOC, i el callussenc Roger Prats, que treballa a Irlanda però ha estat al Bages unes setmanes. Va ser ell qui va veure a la web del Banc de Sang i Teixits que feien la marató a Manresa i va animar el seu amic a participar-hi junts. Tots dos berenaven després de fer la donació satisfets per la seva aportació a aquesta valuosa causa solidària.