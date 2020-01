Sor Lucía i el Padre Ángel, dos aliats contra la pobresa infantil

Sor Luc´´ia Caram, de la Fundació del Convent de Santa Clara, i el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, han unit forces per lluitar contra la pobresa infantil amb una campanya impulsada des la casa de la infància de Manresa amb el suport de La Caixa.

Amb l'objectiu que el 2020 sigui instaurat com l'any de la infantesa a Catalunya i a tot l'Estat, el proper 22 de gener presentaran la campanya al CaixaForum de Madrid envoltats de cares conegudes. Entre d'altres, el seu projecte busca trencar amb el cercle de la pobresa hereditària, que els infants puguin gaudir de la seva infantesa i que tinguin les mateixes oportunitats que la resta per desenvolupar-se com a persones.