El termòmetre de la ciutadania marcarà les prioritats

? L'Ajuntament de Manresa ha organitzat quatre sessions informatives perquè tothom qui ho vulgui hi digui la seva sobre el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023. El 4 de febrer a les 6 de la tarda al Casino es debatrà l'eix ciutat verda i sostenible. El 6 de febrer, a la mateixa hora i lloc, es parlarà de ciutat dinàmica i d'oportunitats. El dimarts 11 de febrer tocarà ciutat de trobada i acollidora. Serà igualment a les 6 però al casal de les Escodines, on el dijous 13 de febrer es parlarà dels objectius de ciutat cívica, propera i compromesa. L'eix Manresa capital s'abordarà a totes les sessions. Per participar-hi cal inscriure-s'hi a la web manresa.cat/pam. L'Ajuntament també consultarà el PAM amb col·lectius específics dels àmbits econòmic, social, cultural, esportiu i associacions de veïns de la ciutat, així com amb els grups municipals a l'oposició.