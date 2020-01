Dilluns tallaran la carretera de Santpedor per esbrinar l'origen d'uns enfonsaments

A partir de dilluns vinent es tallarà el trànsit a un tram de la carretera de Santpedor de Manresa per fer els treballs urgents d'arranjament d'un enfonsament del paviment de la calçada, tal i com ja va avançar Regió7. Ara se n'han donat els detalls. L'àrea afectada és entre els carrers Balmes i Menorca.

Amb motiu d'aquests treballs hi haurà afectacions en la mobilitat que es perllongaran un mínim de 10 dies, que es podrien allargar en funció de l'abast de les obres que s'hi hagin de fer.

El cas és que l'origen de l'esfondrament no se sap, i per això cal obrir la calçada, segons ha anunciat aquest dijous el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López. Es tracta d'una situació «sobrevinguda». S'ha presentat una avaria en forma de dos esfondraments, i «ara cal veure què hi passa».

Aigües de Manresa, que és qui farà les obres, ha analitzat amb una càmera el clavegueram i les conduccions d'aigua i no hi ha trobat cap problema, però fins que no s'obri no es podrà veure què hi passa, ha explicat el sotsdirector d'Infraestructures, Josep Maria Zaragoza. Sí que s'ha detectat una fuita en una connexió d'un edifici amb la xarxa general, però no hauria de ser el motiu de l'esfondrament. Aquesta fuita es repararà.

Per fer les obres es tallarà completament el trànsit de vehicles de la carretera de Santpedor, entre els carrers Balmes i Menorca.

Els vehicles que circulin per la carretera propvinents de la plaça Mallorca en direcció a la plaça de la Creu es desviaran pel carrer Menorca i el doctor Trueta per sortir a la plaça de la Creu. En aquests dos carrers es prohibirà l'estacionament per facilitar el pas dels autobusos urbans del transport públic. Els vehicles també podran desviar-se pel Bisbe Torras i Bages.

De baixada es tallarà l'accés a la carretera de Santpedor des de la plaça de la Creu. Els vehicles es desviaran per l'avinguda de les Bases de Manresa i carrer de Creu Guixera per tornar a empalmar amb la carretera de Santpedor. Així mateix des del carrer Balmes es podrà anar cap a la plaça de la Creu.

Les afectacions modificarà els recorreguts del bus urbà de Manresa.

L'estiu passat la carretera de Santpedor ja va quedar tallada al trànsit sis setmanes per renovar canonades d'aigua que havien quedat obsoletes. Llavors també hi va haver afectacions importants en la mobilitat per una carretera en la qual hi ha cinc mil circulacions diàries. Els canvis de dilluns es faran un cop hagin començat les classes a les escoles i instituts.