Dones emprenedores reprèn demà el cicle de dinar-tertúlia

Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM) reprèn demà el cicle de dinars «SobreDones» que organitza amb el Col·legi de Periodistes. La convidada serà la dissenyadora Alba Martínez.

El 2013, Martínez i el seu company van deixar les seves feines, es van vendre els cotxes i van sortir a veure món. Van estar un any i mig viatjant per l'Índia, el Nepal i Tailàndia, on van començar la marca Killing Weekend. Ara fa quatre anys que tenen la botiga al carrer Sant Miquel.

El dinar serà a la Cocteleria Glaç, de 2 a 4 de la tarda. El preu és de 18 euros per persona i cal reservar la plaça fent l'ingrés al Banc Santander i enviar un correu de confirmació a deim@deim.cat.