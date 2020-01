El mur enderrocat es tornarà a alçar

? Les obres de reurbanització de l'avinguda Bertrand i Serra que s'estan executant han enderrocat bona part del mur perimetral i han obert perspectives mai vistes. Però el mur es tornarà a alçar.

Segons ha informat l'Ajuntament, hi tornarà a haver un mur, però més enretirat, al límit entre la nova urbanització i la fàbrica. Cal tornar-lo a alçar (el construirà l'empresa promotora) perquè no es pot deixar el recinte obert en les condicions en què es troba.

A la part de la fàbrica serà un mur opac de formigó, mentre que a la banda més propera als pàrquings i a la piscina municipal serà una malla, de manera que serà més translúcid i no es taparan les vistes que ara han aparegut. El mur ha estat desmuntat no només per la banda de l'avinguda Bertrand i Serra sinó també en un tram de la carretera del Pont de Vilomara.