La PAHC exigeix a Banc Sabadell lloguers socials per a tres famílies de la plataforma

La PAHC del Bages s'ha manifestat aquest dijous al matí davant l'oficina de Banc Sabadell al passeig Pere III de Manresa per exigir lloguers socials per a tres famílies de la plataforma que viuen en pisos d'aquesta entitat bancària. A les 11 del matí s'han concentrat una vintena de membres de la plataforma davant les oficines de Banc Sabadell, a tocar de Crist Rei, per demanar lloguers socials.

Minuts després d'haver entrat a negociar amb els responsables de l'entitat a la ciutat, fonts de la plataforma han explicat que el banc s'ha compromès a estudiar els casos de les tres famílies, totes elles inquilines d'habitatges que són propietat de Banc Sabadell, i ha citat les persones afectades i representants de la PAHC a reunir-se el proper dimecres per parlar-ne.