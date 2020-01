La pista de gel consolida les 12.500 persones que va assolir el Nadal passat

La pista de gel instal·lada a la plaça de Sant Domènec durant set setmanes senceres més un cap de setmana afegit l'any passat va atraure fins aquest diumenge, en què es va acomiadar fins al proper Nadal, 12.500 patinadors. Aquesta xifra ja es va assolir la temporada anterior, que va ser la primera que en va agafar la gestió la UBIC Manresa + Comerç, de manera que es consolida.

La presidenta de la UBIC, Tania Infante, va fer ahir una valoració positiva del funcionament de la instal·lació. Va dir que la idea és tornar-la a posar l'any vinent perquè compleix a la perfecció la funció de nexe entre el Passeig-Guimerà i el Centre Històric, superant la barrera que hi fa la Muralla.

Els comerços van repartir més de 3.500 tiquets per gaudir de la pista; es va muntar un photocall i més espais publicitaris a peu de pista que han donat bons resultats; es va rebre la visita de Llumet, la mascota del Baxi Manresa, i dissabte a la tarda es va fer un sorteig. A banda, amb l'Oficina de Turisme, es va oferir un paquet que incloïa veure una funció dels Pastorets, un àpat, el tiquet per patinar i visites guiades a Manresa.



Problemes amb el ninot de gel

El balanç no ha estat tan positiu amb el ninot de neu lluminós instal·lat a Crist Rei, que ha pagat la UBIC amb els guanys de la pista de gel, juntament amb l'arbre de Nadal de la Plana de l'Om. Infante comentava que, com que la connexió elèctrica havia d'estar a terra, es va posar un parterre per evitar que els vianants s'hi acostessin però ho feien igualment i per evitar problemes, finalment, es va haver d'optar per envoltar el ninot amb tanques grogues com al principi, que el desmereixien.