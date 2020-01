La comunitat xinesa farà desfilar el drac per Manresa per celebrar l'Any Nou

La celebració de l'Any Nou xinès, el 4718, es farà notar a Manresa. És una de les festivitats més importants de la Xina i que se celebra arreu del món. També a la capital del Bages amb diversos actes organitzats per l'Associació Xinesa de la Catalunya central amb la col·laboració de l'Ajuntament i el consolat general de la Xina a Barcelona.

És la tercera vegada que la comunitat xinesa celebra de portes enfora l'Any Nou. També han dut a terme altres activitats tradicionals com la festa de la Lluna.

L'Any Nou, que segons el calendari tradicional portarà el signe del zodíac del Ratolí, i asseguren que és un bon senyal, se celebrarà el 26 de gener. Aquest divendres han presentat aquest divendres el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki El Bachir; el president executiu de la mateixa entitat, Fengnan Pan; i el president de l'Associació xinesa de la Catalunya Central, Kangnian Chen, i el secretari de l'associació, Lingbo Lin. La jove Lisa Pan ha fet de traductora amb un perfecte català.

Mbarki ha celebrat que la comunitat xinesa obri i comparteixi amb la ciutat les seves tradicions. Chen ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament i el consolat per audar a convertir la celebració de l'any nou «en un festival d'interacció cultural entre els dos països». Ha mostrat la seva disposició a realitzar més activitats per promoure els intercanvis culturals». Així mateix ha expressat que l'associació també pot proporcionar assistència a les empreses locals que vulguin «entrar al gran mercat xinès i contribuir al desenvolupament econòmic de la nostra segona ciutat nadiua».

Per la seva part Pan ha explicat que la festivitat començarà a la 1 del migdia a la plaça de Sant Domènec amb l'inici d'una desfilada que passarà per la muralla en direcció a la plaça Europa, la plaça Major i plana de l'Om, amb el tradicional ball del drac. A partir de les 3 de la tarda hi haurà un festival amb manifestacions de la cultura xinesa a la sala Els Carlins. Ha convidat tothom a assistir-hi. L'entrada serà lliure.

Segons les darreres dades del padró d'immigrants de l'Ajuntament de Manresa, a la ciutat hi havia, el juny del 2019, 607 xinesos. Són 19 més que no pas el mateix juny del 2018.