Mor una germana vedruna a Manresa fundadora d'una missió al Congo

Josefina Roca i Mas, religiosa Vedruna, va morir dijous al vespre a Manresa. Roca, que tenia 89 anys, havia estat la fundadora de la missió de la Congregació de les germanes Vedruna al Congo. El funeral té lloc aquest dissabte, a les 11 del matí, a l'església de Sant Pere Apòstol (a la carretera de Santpedor). Roca ha passat els darrers 5 anys de la seva vida a la Casa Vedruna de Manresa (avui comunitat d'infermeria), després de patir un ictus.

La religiosa va néixer a Mura el maig del 1930, però bona part de la serva família viu actualment a Manresa, on ha passat els darrers anys de vida. De ben jove, Roca va decidir iniciar el camí missioner amb la voluntat d'anar a prestar un servei religiós, però especialment educatiu, a països on hi havia necessitat d'escolarització dels infants. La seva tasca educativa va anar més enllà de la població infantil i va abarcar també els adults.

La germana Maria Trullols, superiora de la comunitat manresana, recordava ahir com «d'humana, propera i senzilla» era Josefina Roca, i també els esforços que havia fet en arribar a Manresa, procedent de Manlleu, per recuperar les funcions que li havien quedat reduïdes per la malaltia. Havia estat en diverses comunitats de la Catalunya central, com ara Sallent o Berga. I també a Sabadell.

Entre les anècdotes, Trullols recordava ahir l'esforç inútil que havia fet Roca per aprendre bé l'idioma francès abans de marxar com a missionaera, perquè quan va arribar al Congo va descobrir la realitat indígena i les llengües que es parlaven eren les pròpies de cada zona i no pas la de colonització.