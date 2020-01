Quaranta activitats per a joves a Manresa

L'Ajuntament de Manresa, a través de Manresa Jove, presenta per aquest hivern i primavera una àmplia oferta d'activitats, tallers i exposicions adreçats al públic jove que tindrà lloc a l'Espai Jove Joan Amades i al Casal de Joves La Kampana, entre d'altres espais de la ciutat. El període d'inscripció comença el dilluns 20 de gener.

Entre les propostes d'aquesta edició cal ressaltar dues que tindrà lloc a la zona esportiva del Congost:

Un Curs d'skate per a tots els nivells a l'Skatepark del Congost els divendres 28 de febrer, 6, 13, 20 i 27 de març i 3 d'abril de17 a 19h. Aquest curs serà impartit per l'associació Stalow de Manresa i té un preu de 24€ per a totes les classes.

Un Curs de patinet scooter per aprendre a patinar i a fer acrobàcies a l'Skatepark del Congost els dissabtes 29 de febrer, 7, 14, 21 i 28 de març i 4 d'abril de17 a 19h. Aquest curs serà impartit per l'associació Stalow de Manresa i té un preu de 24€ per a totes les classes.



Espai Jove Joan Amades



L'Espai Jove Joan Amades, situat al carrer Sant Blai, 14 de Manresa és un equipament municipal on s'hi desenvolupen de forma habitual activitats protagonitzades pel públic jove. A més d'ubicar-s'hi la seu de l'Oficina Jove del Bages un servei per a resoldre consultes relacionades amb l'educació, el treball, l'oci, la mobilitat, la cultura, etc, i cedir les diverses aules a les entitats juvenils, s'hi fa una programació d'activitats de lleure. Les propostes que tindran lloc a l'espai Jove Joan Amades són:



Classes de Zumba gratuïtes durant tots els dijous del mes de març de17 a 18h a l'Espai Jove Joan Amades.

Una jornada gratuïta de Realitat Vitual a càrrec D'AFK Virtual Events adreçada a persones joves de 12 a 25 anys per a descobrir la realitat virtual d'última generació i submergir-se en un món on sobren multitud de possibilitats. Una innovadora experiència que de ben segur que els i les participants no es quedaran indiferents. La jornada serà el proper 14 de març a l'Espai Jove Joan Amades amb dues possibles franges horàries: de10 a 12 del matí o bé de12 a 14 del migdia.

II Concurs de cartells per al programa d'estiu jove 2020 de Manresa que es premiarà amb 200€ el cartell guanyador. Els participants hauran de tenir entre 14 i 25 anys. Les bases es podran consultar properament a www.manresajove.cat.



Les Inscripcions a aquests tallers es poden fer a través del web www.manresajove.cat per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb l'Oficina Jove del Bages 93 877 13 60.

També es tenen previstes noves dates per a donar continuïtat a l'espai de trobada per a persones joves del col·lectiu LGTBI anomenat ESPAI IRIS. Aquestes seran els propers dies 28 de març, 25 d'abril, i 23 de maig de18 a20h a l'Espai Jove Joan Amades.

A més, l'equipament juvenil en el marc de l'Oficina Jove del Bages acollirà dues exposicions cedides per la Diputació de Barcelona: El tabac al descobert del 26 de febrer al 9 de març i Dona la volta a l'alcohol del 24 d'abril al 6 de maig que estaran obertes durant les tardes de dilluns a divendres de16 a 19h.



Casal de Joves La Kampana



Els joves també poden fer ús del Casal de Joves la Kampana–situat a la PlaçaIcària-un equipament municipal que programa activitats diàries adreçades a tots els joves i adolescents de la ciutat. El Casal està obert de dilluns a divendres de 17. 00 a20:30 i tots i totes les joves de la ciutat hi poden accedir de manera lliure. A part de l'àmplia varietat d'activitats que s'hi desenvolupen diàriament, durant la temporada d'hivern-primavera 2020 s'hi ha programat diversos tallers oberts al públic jove de la ciutat: risoteràpia, fotografia amb el mòbil, xapes per al 8 de març en motiu del Dia Internacional per la Igualtat de les Dones, percussió corporal, decoració de ronyoneres, tècnica pouring i un torneig de futbol.

Per altra banda, el Casal de joves la Kampanaproposa les següents exposicions per aquest trimestre: "Living live" del fotògraf Jordi González, "Nua" de la pintora Anna Redó i " Tècnica Pouring " a càrrec de Samuel Della i Laura Roda.

Les inscripcions de les activitats del Casal de Joves la kampana es poden fer al mateix Casal, o bé trucant al 93 8729237.



Altres activitats

A part de les activitats que es programen directament des dela Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Manresa, amb la voluntat de fer arribar a totes les persones joves les activitats que s'ofereixen al col·lectiu, al tríptic també s'inclouen les obres de teatre de Platea Jove i les activitats que es programen des de Casa de la Música.

Aquests tríptics es fan arribar a casa de totes les persones joves de14 a18 anys empadronades a Manresa.

Aquestes activitats estan emmarcades dins el Pla Local de Joventut de l'Ajuntament de Manresa (2018-2021), concretament dins l'eix de participació amb l'objectiu de generar i consolidar espais destinats a la participació juvenil adaptats a la diversitat de les persones joves.



Classes d'skate



Si t'agrada l'skateboard i vols aprendre'n l'Associació Stalow ofereix classes per a tots els nivells a l'skatepark del Congost de Manresa.

Dates: 28 de febrer, 6,13,20,27 de març i 3 d'abril

Horari: Divendres de17 a19h

Lloc: Skatepark de Manresa (Congost)

Preu: 24€ (tot el curs)

Material que cal portar: skate, casc i proteccions (Si no tens aquest material, no et preocupis, nosaltres te'l facilitarem)

Inscripcions: www.manresajove.cat

A càrrec de Marc Gómez Escudé, skater i llicenciat en ciències de l'activitat física i de l'esport.

Organitza: Associació Stalow i ManresaJove.



Classes de patinet scooter



Et desplaces en patinet? T'agradaria aprendre a patinar i a fer acrobàcies? l'Associació Stalow ofereix classes per a tots els nivells a l'Skatepark del Congost de Manresa.

Dates: 29 de febrer, 7, 14, 21 i 28 de març i 4 d'abril.

Horari: Dissabtes de17 a19h

Lloc: skatepark de Manresa (Congost)

Preu: 24€ (tot el curs) Material: Patinet, casc i proteccions.

Inscripcions: www.manresajove.cat

Organitza: Associació Stalow i ManresaJove.



Classes de zumba



Dates: Dijous 5, 12, 19 i 25 de març.

HORARI: de17 a18h

Preu: gratuït

Material que cal portar: tovallola i aigua.

LLOC: ESPAI JOVE JOAN AMADES (C/ Sant Blai, 14)

Inscripcions: www.manresajove.cat

Realitat virtual



Descobreix la realitat virtual d'última generació i submergeix-te en un món on tot és possible! Una innovadora experiència que de ben segur no et deixarà indiferent.

DATA: Dissabte 14 de març

HORARI: de10 a12 o de12 a14 (cal escollir una de les franges horàries)

Lloc: Espai Jove Joan Amades (C/ Sant Blai, 14)

Preu: Gratuït

De 12 anys a 25 anys

Inscripcions: www.manresajove.cat

A càrrec d'AFK virtual Events

Organitza: Manresa Jove

Concurs de cartells d'Estiu Jove



Si ets una persona jove i creativa et busquem a tu! Participa en el concurs de cartells per l'Estiu Jove 2020 de Manresa Jove i guanya 200€.

Consulta les bases a www.manresajove.cat

Data màxima d'entrega: 15 d'Abril de 2020.

Edats dels i les participants: de14 a25 anys.

Exposicions

EL TABAC AL DESCOBERT. Dates: del 26 de febrer al 9 de març. Espai Jove Joan Amades. (C/ Sant Blai, 14). Horari: Entrada lliure de dilluns a divendres de16 a19 h. Possibilitat de dinamitzacions en horari lectiu per a grups enviant un correu electrònic a manresajove@ajmanresa.cat

DONA-LI LA VOLTA A L'ALCOHOL. Dates: del 24 d'abril al 6 de maig. Espai Jove Joan Amades. (C/ Sant Blai, 14). Horari: Entrada lliure de dilluns a divendres de16 a19 h. Possibilitat de dinamitzacions en horari lectiu per a grups enviant un correu electrònic a manresajove@ajmanresa.cat

ESPAI IRIS. Espai de trobada per a joves LGTBI. Dates: 28 de març, 25 d'abril i 23 de maig. Horari: de18 a 20 h. Lloc: Espai Jove Joan Amades C/ Sant Blai, 14. Manresa.

Entrenament de tennis taula



Dates: tots els dimarts

Horari: a les 17:00 a 19:00 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripció: Casal de Joves la Kampana

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Tardes de videojocs



Dates: tots els dimarts i dimecres

Horari: de 19:00 a 20:30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripció: Casal de Joves la Kampana

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Assemblea popular



Vine a proposar i aportar idees d'activitats per dur a terme a la Kampana.

Dates: el primer dilluns de cada mes.

Horari: a les 19:00 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Exposició Living Live



A càrrec de Jordi Gonzàlez Romero, fotògraf manresà especialitzat en retrats i concerts. Exposarà la seves obres de concerts i actuacions en directe de diferents artistes, estils i gèneres musicals.

Dates: del 3 al 28 de febrer

Horari: de 17:00 a 20:30 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Taller per aprendre a fer fotos amb el mòbil



A càrrec del jove artista Jordi Gonzàlez

Dates: dijous 13 de febrer

Horari: a les 18:00 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripció: al Casal de Joves la Kampana fins el

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Taller de risoteràpia



Tècnica a través de la qual es poden produir beneficis mentals i emocionals mitjançant el riure. Vine a passar una estona divertida.

A càrrec de Risofonku

Data: dijous 6 de febrer

Horari: a les 18:30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripcions: al Casal de Joves la Kampana fins el 31 de gener

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Jardins de llum



El Casal de Joves la Kampana participa en la creació escultòrica d'un cub, que forma part del projecte Jardins de llum, la qual serà exposada dintre de l'itinerari. Si t'interessa formar part passa't per la Kampana i demana més informació.

Dates: durant el mes de febrer

Horari: a determinar

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Torneig de tennis taula



Dates: dimarts 25 de febrer

Horari: a les 17:30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripcions: al Casal de Joves la Kampana fins el 19 de febrer

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Exposició de pintura 'Nua'



A càrrec d' Anna Redó. Artista barcelonina de pintura acrílica que ens porta una exposició que permet viatjar a partir del concepte de feminitat i el cos de la dona.

Horari: de les 17:00 a les 20:30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Taller de xapes pel 8 de març



En motiu del Dia Internacional per l'Igualtat des de la Kampana s'organitza un taller de xapes per crear lemes, frases, paraules que reflexionin i reivindiquin per un món igualitari entre homes i dones.

Data: dijous 5 de març

Horari: a les 18:30 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripcions: al Casal de Joves la Kampana fins el 28 de febrer

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Taller de percussió corporal



T'agrada la percussió, has provat de fer-ho amb el teu propi cos? Apunta't a aquest taller i aprèn una altre manera de crear i fer música.

A càrrec de Raúl (alumne de Santi Serratosa)

Data: dijous 12 de març

Horari: a les 18:30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripcions: al Casal de Joves la Kampana fins el 5 de març

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Taller per decorar la ronyonera



Ara que tornen a estar de moda la Kampana organitza un taller de decorar la ronyonera. A més, no l'has de portar perquè te la facilitem nosaltres!

Data: dijous 26 de març

Horari: a les 18:00 h.

Inscripcions: al Casal de Joves la Kampana fins el

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Exposició tècnica Pouring



Pintura acrílica líquida i fluïda llançada directament sobre el llenç, creant formes abstractes de pintura i moviment a la superfície per recobrir-la per complet.

A càrrec de Samuel Della Siega i Laura Roda

Dates: del 6 al 30 d'abril

Horari: de les 17:00 a les 20:30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Taller de tècnica Pouring

Posarem en pràctica la tècnica pouring creant el nostre propi dibuix.

A càrrec de Samuel Della Siega i Laura Roda

Dates: dimecres 8 d'abril

Horari: a les 18:30 h.

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Inscripció: al Casal de Joves la Kampana fins el

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Torneig de futbol

Data: dijous 30 d'abril

Horari: a les 17:30 h.

Inscripcions: al Casal de Joves la Kampana fins el

Lloc: A la pista de Cruyff Court

Preu: gratuït

Organitzador: Casal de Joves la Kampana – Manresa Jove



Casa de la Música

MASTERCLASS DE MESCLA. A càrrec de Toni Castaño "Nyanyo". Toni Castaño "Nyanyo", productor, enginyer de so i dissenyador de la Sala Stroika, explicarà els elements principals per dur a terme una bona mescla de les nostres produccions. 23 de gener a les 19:00h

SESSIONS LP #9 FESTA MAJOR DE LA TRINCA AMB ARNAU TORDERA. Arnau Tordera (Obeses) explicarà un dels discs més representatius de La Trinca: Festa Major. Un treball que va veure la llum a l'any 1970. 30 de gener a les 19:00 h.

MASTERCLASS DE BAIX a càrrec de Miki Santamaría. Miki Santamaría, baixista professional amb molt recorregut (Doctor Prats o El Niño de la Hipoteca, entre altres), impartirà aquest curs de baix per músics de qualsevol nivell. 20 de febrer a les 19:00 h.

MASTERCLASS DE MASTERING a càrrec de Toni Castaño "Nyanyo". Toni Castaño "Nyanyo" explicarà com treballar la mescla en aquest últim moment del procés de producció musical. 27 de febrer a les 19.00h

MASTERCLASS DE BATERÍA ACÚSTICA a càrrec de Pep Terricabras, bateria de La Troba Kung-Fú, Els Catarres, Gertrudis, Gessamí Boada o Xiula, ens aproparà al món de la bateria acústica i ens explicarà totes les possibilitats que ofereix aquest instrument. 12 de març a les 19:00h

COM ORGANITZAR EL TEU PROPI FESTIVAL. Dani Castellano i Rubén Moyano donaran les eines principals per poder muntar el teu propi festival. 19 de març a les 19:00h

SESSIONS LP #10 BLOOD SUGAR SEX MAGIK DELS RED HOT CHILLI PEPPERS AMB MIKI SANTAMARÍA (Doctor Prats) redescobrirà i explicarà amb detall un dels discs de Red Hot Chilli Peppers que més ha marcat la història de la música: Blood Sugar Sex Magik. 26 de març a les 19:00h

FL STUDIO (FRUITY LOOPS). Toni Llobet explicarà les eines bàsiques del FL Studio (Fruity Loops), un dels softwares més utilitzats en el procés de producció musical. 9 d'abril a les 19:00h

MASTERCLASS REBELMEDAIQ Sound System ens explicaran en què consisteix el seu treball i parlaran de la seva innovadora experiència musical, que recupera l'esperit comunitari de la música negra i caribenya. 16 d'abril a les 19:00 h.

MASTERCLASS AMB MIKI NÚÑEZ, finalista d'OT 2018 i representant d'Espanya a Eurovisió 2018, explicarà la seva experiència a la indústria de la música i parlarà sobre la seva imminent gira, "Amuza". 30 d'abril a les 19:00 h.



Per a més informació dels cursos i tallers i per inscriure-us-hi consulteu al web: www.centredecreaciomusical.cat Tots els tallers tenen lloc al centre de creació Musical i són gratuïts.

Organitza: Casa de la Música i Ajuntament de Manresa.



Teatre per a joves