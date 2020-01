Mor a Manresa la religiosa Josefina Roca, fundadora de la missió Vedruna al Congo

Josefina Roca i Mas, religiosa vedruna, va morir dijous al vespre a Manresa. Roca, que tenia 89 anys, havia estat la fundadora de la missió de la Congregació de les Vedruna al Congo. El funeral té lloc avui, dissabte, a les 11 del matí, a l'església de Sant Pere Apòstol (a la carretera de Santpedor). Roca ha passat els darrers 5 anys de la seva vida a la Casa Vedruna de Manresa (avui comunitat d'infermeria), després de tenir un ictus.

La religiosa va néixer a Mura el maig del 1930, però bona part de la seva família viu actualment a Manresa. De ben jove, Roca va decidir iniciar el camí missioner amb la voluntat d'anar a prestar un servei religiós, però especialment educatiu, a països on hi havia necessitat d'escolarització dels infants. La seva tasca educativa, però, també va incloure els adults.

La germana Maria Trullols, superiora de la comunitat manresana, recordava ahir com «d'humana, propera i senzilla» era Josefina Roca, i també els esforços que havia fet en arribar a Manresa, procedent de Manlleu, per recuperar les funcions que li havien quedat reduïdes per la malaltia. Havia estat en diverses comunitats de la Catalunya Central, com ara Sallent o Berga. I també a Sabadell.

Entre les anècdotes, Trullols recordava ahir l'esforç inútil que havia fet Roca per aprendre bé el francès abans de marxar, perquè quan va arribar al Congo va descobrir la realitat indígena.