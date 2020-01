Vic es distancia de Manresa en qualitat i quantitat de la recerca publicada

El darrer informe de l'Observatori de Recerca de la Catalunya Central, que analitza quantitativament i qualitativament la producció científica dels darrers 5 anys, mostra com Vic encapçala tots dos rànquings.

Fa 3 anys que l'evolució a l'alça de la capital d'Osona va posar-la al davant de Manresa, que en els anys anteriors era qui produïa més nombre d'articles publicats. En el darrer informe, Vic supera per primera vegada Manresa en l'índex comparatiu entre quantitat i qualitat.

Aquí cal fer esment al fet que qui ha liderat l'índex de comparació entre qualitat i quantitat fins ara -excepte el 2011- era Solsona, gràcies a les nombroses citacions d'articles de recerca elaborats pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. El centre solsoní està un punt per sota de Vic amb només un terç de publicacions, el que mostra l'impacte que assoleix el seu treball.



Pèrdua de posicions

Manresa va deixar el 2016 de liderar el rànquing de producció científica publicada, com havia fet des que es va presentar per primer cop el 2012. Aquell any, Vic va ser la ciutat d'origen de 635 publicacions científiques en el període 2012-2016, mentre que a Manresa en van produir 544; Solsona, 271, i Igualada, 153.

Les darreres dades, corresponents al període 2014-2018, n'atribueixen a Vic 702, a Manresa 442, a Solsona 329 i a Igualada 136. La distància s'ha eixamplat de manera considerable. Un altre aspecte que cal tenir en compte és que la producció científica de Vic va a l'alça any rere any, mentre que a Manresa el darrer informe mostra que hi ha hagut una davallada.

Aquesta situació contrasta amb els resultats obtinguts en el període 2011-2015, en el qual Manresa encapçalava el rànquing amb 469 publicacions, mentre que Vic en tenia 307; en l'informe del 2010-2014, Manresa en va produir 412 i Vic 247; en l'informe 2009-2013, Manresa 373 i Vic 201; en el 2008-2012, Manresa 359 i Vic 188, i en el 2007-2011, Manresa 319 i Vic 165. Excepte l'any 2018, la producció científica a Manresa havia anat contínuament a l'alça.

Pel que fa a Solsona, els 329 articles comptabilitzats en aquest apartat de l'informe configuren la xifra més alta registrada fins ara i situa la producció a la banda dels tres-cents els darrers anys. Igualada tanca el rànquing amb 136.



Paràmetres homologats

L'estudi també fa servir un indicador per combinar la producció quantitativa i la qualitativa, i ho aconsegueix integrant la quantitat de publicacions amb el nombre de vegades que s'han citat. D'aquesta manera, l'observatori ofereix informació sobre institucions, ciutats i comarques a partir de paràmetres bibliomètrics reconeguts internacionalment.

La ciutat que més vegades ha encapçalat el rànquing d'impacte és Solsona: dels 8 estudis ha estat la primera 4 cops i ha empatat amb Manresa dues vegades. Manresa només ha estat al capdavant una vegada, en el període 2007-2011. Cal recordar que si Manresa va encapçalar el primer rànquing, Vic ho ha fet aquest darrer cop.

Per institucions, la líder indiscutible en nombre d'articles publicats és la Universitat de Vic, amb 760. La segona institució més prolífica és el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona, amb 304, la tercera, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa amb 192 i la quarta Althaia amb 174.

Pel que fa a l'índex d'impacte de les institucions de recerca, el lideratge és per al Centre Tecnològic Forestal i la segona posició l'ocupa la UVic-UCC.