La Fundació La Pedrera i famílies de malalts d'Alzheimer signen un conveni

La Fundació Catalunya La Pedrera i l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès (AFABBS) han signat un conveni de col·laboració. L'objectiu és que els participants amb dèficit de memòria es puguin beneficiar dels serveis que ofereixen aquestes entitats i ajudar a fer la derivació, i compartir activitats ludicoculturals.

Les dues entitats tenen una finalitat comuna, la de treballar pel benestar, sobretot psicològic i emocional, de les persones que comencen a patir deteriorament cognitiu. Ambdues busquen millorar la qualitat de vida de les persones i ajudar les seves famílies. Per a la primera meitat del 2020 ja hi ha programades tres activitats compartides: Showcooking amb els participants REMS i usuaris de l'AFABBS (17 de març); visita a La Pedrera (17 d'abril) i visita i dinar a Món Sant Benet (17 de juliol). En l'acte de signatura, divendres, celebrat a l'espaiSocial de la fundació Manresa, va intervenir Marta Torras, directora d'Impuls Social de la Fundació Catalunya La Pedrera; i Fina Rovira, presidenta de l'AFABBS. Torras va manifestar la importància de col·laborar amb entitats per ajudar aquests malalts, i Rovira va destacar que tindran més visibilitat.