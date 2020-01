La petició de llits dels sensesostre desborda la Fundació Convent de Santa Clara

Lucía Caram alerta que la fundació ja no té més espais perquè persones sense llar hi puguin dormir

Sor Lucía Caram ha alertat que la Fundació Convent de Santa Clara ha quedat desbordada, aquesta setmana, per les nombroses peticions d'un lloc on dormir per part de persones sensesostre a Manresa.

En total, concreta Caram, han tingut 23 peticions, però, només han pogut donar llit a sis persones, explica Caram, que afirma que a la fundació es troben «en una situació d'impotència que no havíem tingut mai».

En aquests moments, la fundació ja té ocupades el centenar de places de la residència i dels 21 pisos de què disposen, i que en alguns casos ja han posat més gent en pisos, però que aquesta no és la solució perquè «no podem espatllar una cosa per arreglar-ne una altra». Una altra de les solucions ha estat allotjar persones en el mateix convent, però «ja estem al límit de la nostra capacitat», diu la monja.

Sor Lucía explica que a les portes de l'onada de fred que s'espera per a aquests dies «la gent ve desesperada. Han trucat persones a primera hora del matí perquè volien menjar alguna cosa calenta. Havien passat la nit al carrer i tenen un hipotèrmia important», i denuncia que «hi ha gent que és al carrer però aquests dies no es pot viure ni dormir al portal d'una casa. Fa fred i hi ha molta humitat». Per aquesta raó, des de la fundació, aquests dies han fet una crida immediata per poder repartir anoracs, roba d'abric i també han lliurat mantes, però la mateixa Caram avança que cal trobar-los un sostre.

D'altra banda, pel que fa al perfil de persones que aquests dies estan demanant un allotjament, explica que hi ha una afluència important de persones procedents de Veneçuela, que han fugit de la dramàtica situació que es viu al país. Tot i això, assegura que també hi ha gent del país i joves que no tenen un lloc per dormir i que en general no són perfils que faci gaire temps que estan sense llar.

La monja també assegura que la situació límit en què ara es troba la fundació és deguda, en part, al fred i també al fet que «a Barcelona està tot saturat i ara aquestes persones sense possibilitat de trobar-hi allotjament, venen aquí».

També explica que quan es buida un pis o places a la residència «s'ocupen de nou ràpidament» sense que passi ni una nit sense ningú, precisament per aquesta elevada demanda.

Per totes aquestes raons, fa una crida a qui tingui pisos o cases buides a posar-se en contacte amb la fundació per poder-les oferir a persones que actualment estan dormint al carrer i evitar que la situació que ara viuen a la fundació «es cronifiqui».