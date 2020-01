La carretera de Santpedor de Manresa es talla al trànsit durant 10 dies com a mínim

La carretera de Santpedor de Manresa ha quedat tallada al trànsit aquest dilluns al migdia per reparar dos enfonsaments que han aparegut al paviment els darrers dies. No se'n sap el motiu. Per això s'ha d'obrir la calçada. El tram afectat és entre els carrers Menorca i el Balmes. Les obres duraran un mínim de 10 dies, que es podrien allargar en funció de l'abast de les obres que s'hi hagin de fer. I tindran afectacions en la mobilitat.

Aquest migdia operaris de l'Ajuntament de Manresa ja han procedit a tallar el trànsit. S'havia de fer a primera hora, però s'han trobat que malgrat els senyals de prohibit aparcar, hi havia cotxes estacionats a carrers afectats per les obres. Sobretot el Menorca i al doctor Trueta, per on hi passarà el bus urbà, en sentit pujada, mentre durin les obres. Fins que no els han retirat per permetre el pas del bus sense problemes, no s'han iniciat les tasques per senyalitzar els nous recorreguts.

Durant el primer moment del tall no s'han produït ni embussos ni problemes de circulació significatius.

El tram de la carretera de Santpedor que va del carrer Menorca al Balmes quedarà totalment tallat. És on Aigües de Manresa ha d'obrir el carrer. Els vehicles que circulin per la carretera de Santpedor en sentit pujada cap a la plaça de la Creu es desviaran pel carrer Menorca i el doctor Trueta per anar a parar, novament, a la carretera i a la plaça de la Creu. En aquests dos carrers s'ha prohibit aparcar-hi per facilitar el pas del transport públic.

De pujada també es podrà accedir al carrer Bisbe Torras i Bages, i sortir pel Balmes cap a la plaça de la Creu.

En direcció a la Bonavista el pas ja ha quedat barrat a l'alçada de la plaça de la Creu. Els vehicles es desvien per l'avinguda de les Bases per agafar el Creu Guixera i, d'aquí, tornar a la carretera de Santpedor.

El servei del bus urbà també variarà. En direcció a la plaça de la Creu la línia L8 Perimetral farà totes les parades habituals però desviarà el recorregut pels carrers Menorca i Trueta. De baixada, la L2 La Parada i L8 Perimetral passaran pel Creu Guixera. Queden anul·lades les parades Valentí Almirall i plaça Mallorca.

Les obres es porten a terme per esbrinar i reparar dos enfonsaments que s'han detectat a la calçada. No se sap què els ha causat. Aigües de Manresa va fer passar una càmera per les conduccions d'aigua i clavegueram i no va trobar cap deficiència tret d'una fuita en la connexió d'un edifici a la xarxa general que es repararà. Però no seria el causant de l'enfonsament principal, que és al mig de la carretera.

Es tracta d'una situació «sobrevinguda», va dir la setmana passada el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, quan es va anunciar les obres. «Tècnicament no sabem identificar exactament el motiu de l'enfonsament», però per seguretat «i per fer la reposició de la calçada el que s'ha de fer és tallar la mobilitat. I lamentablement això comportarà molèsties». Han començat aquest dilluns al migdia.

L'estiu passat la mateixa carretera de Santpedor, encara que en un tram diferent, va estar tallada sis setmanes per substituir diverses canonades del servei d'Aigües de Manresa que havien quedat obsoletes. En el tram afectat per les obres d'ara, les conduccions estarien en bon estat, segons la companyia. A la carretera de Santpedor hi ha hagut vàries fuites els darrers mesos.