Formació adreçada als qui tenen menys oportunitats

? Els cursos formatius de Càritas estan adreçats als qui tenen més dificultats per trobar feina. «L'administració ja ofereix programes d'inserció laboral per a col·lectius de joves, per exemple. Nosaltres, per tant, oferim formació per a aquelles persones que no tenen cap iniciativa adreçada a ells i que són considerats exclosos del mercat laboral», explica Adela Casals, de l'entitat benèfica. En aquest moment, entre tots els projectes que hi ha en marxa hi ha el 50% de dones i el 50% d'homes. Del curs de geriatria, però, hi ha majoria de dones. Com que els joves tenen altres programes d'inserció laboral promoguts per l'administració, a les formacions de Càritas hi van, sobretot, persones d'entre 30 i 55 anys. A part dels cursos de geriatria i horticultura ecològica, on s'imparteix una formació per tenir una sortida laboral concreta, també fan cursos per a persones que fa temps no tenen la possibilitat de signar un contracte laboral i els donen consells i orientació sobre com aconseguir-ne. Un curs que, a més, inclou una entrevista personal per estudiar les motivacions i les aspiracions de cadascú. El 2019 van passar per a tots els cursos –inclòs el d'orientació laboral– 257 persones. Hi ha hagut més usuaris que l'any anterior, quan en van passar 215. Les dificultats per trobar feina van incentivar crear el 2015 l'àrea d'inserció laboral.