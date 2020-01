L'Antic demana a l'Ajuntament poder habilitar un aparcament provisional a l'Anònima

La taula de treball L'Antic, creada per concretar accions amb les quals millorar la vida al Centre Històric de Manresa, ha fet balanç aquesta tarda de dilluns de la feina feta el 2019 i ha avançat la que preveu portar a terme aquest 2020. També ha explicat en què consisteix el projecte europeu Urbact, del qual forma part el Centre Històric de Manresa a través de l'Ajuntament i que coordina L'Antic.

Entre els projectes que s'han posat en marxa el 2019 hi ha la proposta per habilitar els solars de l'Anònima com un aparcament de llarga durada amb barrera i un preu assequible fins que l'espai no s'urbanitzi, i l'obertura a la Baixada dels Drets d'uns baixos cedits per un particular per acollir-hi La Canal, una plataforma d'acció comunitària que serveixi per canalitzar l'energia de les persones que a títol individual vulguin portar a terme accions per millorar la cohesió i el nivell de vida del barri. Mentre que el tema de l'aparcament encara s'està estudiant amb l'Ajuntament i l'empresa municipal Fòrum, a La Canal es preveu que s'hi pugui entrar d'aquí a un mes.

A la trobada d'avui a la tarda hi han participat Jordi Jet Serra Morales, que és el coordinador de la taula de treball L'Antic; Oriol Barri, Marc Vilaplana, Vicky Garcia i Anna Casasampera, que formen part dels grupets de treball formats per voluntaris. Ha tingut lloc al bar L'Alzina de la plaça Gispert.

Vilaplana ha explicat el projecte equip Barri Bonic, endegat el 2019 per identificar les problemàtiques que cal atacar i que cal recordar a la ciutadania per fer-la corresponsable, com el tema del soroll al carrer, els voluminosos, els excrements dels animals i les cigarretes que els fumadors llencen a terra. De moment, s'han centrat en les dues últimes amb la creació de cartells que han penjat pel sector i el contacte amb veïns i comerciants.

Garcia ha parlat de l'equip Aparcament, que aposta per poder utilitzar l'Anònima com a aparcament mentrestant no s'urbanitza i s'hi edifica. De moment, estan en converses amb l'Ajuntament. Garcia ha admès que és un tema que avança molt a poc a poc.

Per part seva, Barri ha parlat de l'equip Joves i Mercat, que va donar com a fruit el novembre passat un taller de cucús amb concert al Puigmercadal que va servir per estrènyer llaços a nivell comunitari amb joves nouvinguts. Ha comentat que, de cara a aquets 2020, la intenció és posar en contacte aquests joves amb gent del món de l'hostaleria perquè els tingui en compte a l'hora de buscar gent per treballar-hi.

De l'equip Habitatge no hi ha assistit ningú. En aquest cas, Serra ha explicat que la proposta passa per posar en comú persones que tenen habitatges disponibles amb persones que en necessiten i que potser no tenen un aval en el sentit més estricte de la paraula però sí algú que els coneix i que els pot recomanar. A banda, aquest equip també treballa per posar en contacte persones que potser tenen un pis però no disposen dels diners per fe-hi una inversió i altres que tenen aquest diners però no tenen el pis.



El projecte Urbact



Aquest és el segon any que el Centre Històric forma part del projecte europeu Urbact, que aplega 25 xarxes diferents. Manresa forma part de la xarxa Regrow City, on hi ha vuit ciutats més i que s'emmiralla en una ciutat d'Alemanya, Altena, que ha sabut sortir-se'n malgrat la problemàtica que li va generar la deslocalització industrial. El projecte rep una subvenció propera als 70.000 euros per pagar els viatges a les diferents trobades que es fan -la darrera de les quals la setmana passada a Hongria- i la persona que porta la comunicació; en aquest cas, la taula de treball L'Antic.

Per a aquest 2020, una de les iniciatives que s'impulsaran des d'Urbact serà La Canal, un espai on es pugui canalitzar l'energia de la gent per tal de treballar en xarxa pel barri. De moment, ja han trobat un local a la Baixada dels Drets cedit per un particular al qual se li pagarà un lloguer simbòlic i que ha de servir com a lloc de trobada. Serra ha explicat que la previsió és "entrar-hi en un mes" i que la idea és que sigui un espai rotatiu, que vagi canviant de lloc quan s'acabi la cessió.



Porpostes per al 2020

Demà dimecres, a 1/4 de 9 del vespre, al bar dels Carlins, s'ha organitzar una trobada de L'Antic on es presentaran les propostes que es duran a terme el 2020 per tal de formar els equips que les portin a terme. Joves i Mercat, explicat anteriorment; Flors als blocs, del mateix equip Barri Bonic, que vol reconvertir el concurs de flors als balcons que va impulsar el Comissionat del Centre Històric per una proposta on els blocs de veïns hi participin conjuntament; Jocs Infantils, que consisteix a pintar al terra de la plaça del Mercat jocs infantils (l'Ajuntament hi posarà la pintura i el material), i Solars urbans, per activar solars amb propostes comunitàries: espais de jocs, horts urbans...