«No vaig tenir feina durant sis mesos i va ser desesperant»

Va estar sis mesos sense treballar quan va arribar a Manresa. A Maria Lily Paz, de 39 anys, li resultava gairebé impossible trobar feina i l'ajut de Càritas va ser fonamental per aconseguir un lloc de treball.



Va aconseguir feina gràcies a Càrites.

Exacte. Vaig arribar a Manresa el 2012, procedent d'Hondures, perquè hi tinc una cosina i durant sis mesos no vaig tenir feina, amb tot el que això suposa. Vaig aconseguir un treball cuidant una persona gran i, al mateix temps, em van dir que a Càritas oferien una formació per cuidar persones grans. Mesos després de fer el curs, em van trucar per cuidar una parella de persones grans.

Els mesos que no va tenir feina devien ser durs.

Va ser desesperant perquè havia pagar el lloguer i l'alimentació. Sis mesos és massa temps per estar sense treball. Però Càritas va tenir un paper fonamental perquè jo tingués feina amb unes mínimes condicions. I és que molta gent s'aprofita dels immigrants que no tenen papers amb salaris molt baixos i fins i tot mal tractes.

Mal tractes?

Sí, perquè els que cuidem persones grans molts cops tractem amb persones que tenen Alzheimer, i en ocasions és complicat perquè tenen impulsos violents, fins i tot conec una cuidadora que a vegades l'han arribat a picar amb un bastó. Personalment, estic contenta amb les persones amb les quals treballo actualment i no tinc problema amb els fills. No és un simple treball, sinó que haig de cuidar una persona, això suposa una gran responsabilitat, i molts cops no se'ns reconeix la tasca que duem a terme.

Ha notat que el treball és cada cop més precari i mal pagat?

Jo en aquest moment estic bé, però sí que és cert que en general estic observant que es paga, fins i tot, menys que anys enrere per cuidar una persona gran. Conec una noia, per exemple, que només té una nit lliure la setmana i rep uns ingressos de 500 euros al mes. Però com comentava anteriorment, no tot és aconseguir un bon salari, i hi ha altres condicionants importants, com rebre un tracte bo per part de la família.

Com es viu el fet de tenir feina després d'un llarg període de no tenir-ne?

Amb molta alegria perquè era desesperant. Gràcies a Càritas els treballs que he aconseguit després de la formació són millors.