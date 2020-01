El pàrquing de caravanes del parc de l'Agulla està esperant un canvi de lloc

La reubicació del pàrquing de rulots del parc de l'Agulla és una de les actuacions que s'ha de tirar endavant per millorar aquest espai verd. El consorci que gestiona l'entorn i la propietat ja ha començat a posar fil a l'agulla i estan tramitant el canvi de localització, tot i que actualment les gestions es mantenen aturades en espera d'una nova reglamentació de càmpings i pàrquings de caravanes que ha d'aprovar la Generalitat, segons els propietaris.

Fa un any que els titulars del ter-reny van lliurar la documentació per iniciar els tràmits, però l'actuació no avança perquè s'estan esperant els canvis legislatius. A hores d'ara no hi ha ni data per traslladar les caravanes. Es tracta de l'àrea habilitada, a tocar del llac, de prop de tres mil metres quadrats amb capacitat per a 90 rulots, de la qual se n'ha parlat des d'abans de la reordenació urbanística aprovada el 2018 per l'impacte visual que genera en aquest espai verd de Manresa i Sant Fruitós, i que l'administració vol potenciar com a zona d'oci.

«Fa anys que diuen que el llac no és el lloc idoni per a aquest pàrquing, però fins ara no hi ha hagut un projecte concret i per això no s'hi havia fet cap actuació. Ara hi ha el projecte urbanístic i, a part, el parc de l'Agulla és cada cop més concorregut», explica un dels membres de la família propietària dels terrenys, Josep Cots.

La propietat i les administracions ja han estudiat quina ha de ser la nova ubicació, però prefereixen no dir on serà fins que no avancin els tràmits burocràtics. La família titular dels terrenys afirma que el negoci del pàrquing és secundari. «Ens dediquem principalment a l'agricultura, i aquests canvis ens han de servir, en l'àmbit particular, per ampliar l'explotació agrícola, que serà a la mateixa zona», afirma.

Tot i que els canvis de reglamentació en matèria de pàrquings de caravanes manté aturada la reubicació, en principi no han d'afectar els plans del consorci (de la qual formen part els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós) perquè la futura normativa, bàsicament, estarà centrada, sobretot, a perseguir càmpings que a la pràctica són urbanitzacions.

La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya va autoritzat al departament de Territori i Sostenibilitat la redacció del pla director per ordenar i ampliar el parc de manera coherent ambientalment i ajustar-lo a les necessitats.