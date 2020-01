Un total de 305 usuaris han fet el curs de cuidadors de la llar en 15 anys

Un dels projectes de Càritas que ha tingut més èxit (tot i el debilitat mercat laboral) és el curs de geriatria per formar cuidadors de la llar. En 15 anys de funcionament un total de 305 persones l'han fet, gairebé tot dones. Es tracta d'una iniciativa que, a més, també vol posar en valor la responsabilitat dels que exerceixen de cuidadors de persones grans. Atès que els projectes d'inserció laboral de Càritas van adreçats als col·lectius amb més dificultat d'accedir a un lloc de treball, molts dels que fan els cursos són immigrants.

«Mirem que els usuaris amb aquest perfil ja hagin fet algun pas per a la regularització de la seva situació. Volem dirigir-nos als que hagin expressat la voluntat de quedar-se a casa nostra», explica la responsable de l'àrea d'inserció laboral, Adela Casals. De fet, gràcies a aquest projecte han aconseguit que més de 50 persones hagin culminat el seu procés de regularització. Durant els 15 anys que està en funcionament el programa, s'han iniciat 1.223 llocs de treball en l'àmbit de l'atenció domiciliària sota el paraigua de Càritas de Manresa. Precisament, el dia 27 de gener començarà un nou curs i ara els responsables estan fent les entrevistes per seleccionar els futurs alumnes.

El projecte també vol dignificar la feina del cuidador de gent gran. Per aquest motiu, el 8 d'octubre de l'any passat Càritas i l'Ajuntament de Manresa van presentar una guia de contractació i un tríptic informatiu per fomentar la contractació justa en el treball de la llar i el respecte dels drets laborals d'aquestes persones. El treball de la llar i de cura de persones és un sector especialment precaritzat, desprotegit i desvalorat, que pateix una profunda feminització i una presència molt significativa de dones migrades. A més, és un sector amb una presència d'economia submergida molt elevada, i amb una influència molt elevada de la llei d'estrangeria, que genera situacions de vulneració de drets de les treballadores d'origen migrant. També hi juga que el treball de la llar pateix una manca absoluta de reconeixement social i econòmic, no es reconeix com a àmbit productiu ni se li reconeix cap qualificació, per considerar-se una extensió del treball reproductiu que tradicionalment s'ha adjudicat a les dones a l'àmbit domèstic.

L'elaboració d'aquest material informatiu ha estat realitzada amb la col·laboració de Càritas Manresa, CITE de CCOO, UGT Manresa i la Xarxa Treball de la llar just per tal de consensuar una taula salarial justa a nivell territorial, i altres aspectes polèmics i pocs clars de la legislació vigent.

Per altra banda, també s'ha editat un tríptic informatiu dirigit particularment a les persones treballadores d'aquest sector per tal que tinguin clars els drets que estipula la legislació i així facilitar el seu reconeixement i, d'aquesta manera, evitar-ne la vulneració.

Aquest segon material ha estat editat en català i castellà per tal d'arribar al màxim de treballadores, tenint en compte l'elevadíssima proporció de persones d'origen migrant en aquest àmbit professional.