Aquestes són les imatges de la Festa de la Llum, la Fira de l'Aixada i la Transèquia

El Centre Cultural el Casino de l'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest dimarts la presentació de les imatges que faran de capçaleres de la programació de la Festa de la Llum i dos dels seus actes principals: la Fira de l'Aixada i la Transèquia 2019. La presentació pública marca l'inici dels actes de preparació de la festa manresana més tradicional.

Enguany, la festa tindrà lloc entre el 14 de febrer, data en què hi haurà el pregó infantil i el pregó institucional, i el 8 de març, en què la Transèquia, com és tradicional, clourà la festa. Aquest any, Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM) és l'entitat administradora de la festa.

Els autors de les imatges són Anna Milla (Festa de la Llum), Dani Hernández (Fira de l'Aixada) i Bernadette Cuxart (Transèquia). Tots tres han assistit a l'acte de presentació dels respectius cartells, amb la presència de la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo; la directora de la Fundació Aigües de Manresa, Laia Muns; la tresorera de l'Associació Manresa de Festa, Anna Martí; i la presidenta de DEIM, Roser Soler.

Anna Crespo s'ha mostrat "satisfeta de la qualitat" dels treballs realitzats que donen el tret de sortida i simbolitzen les les tres potes de la festa (Llum, Aixada i Transèquia), de les quals properarament explicarem els detalls de la programació.



La imatge de la Festa de la Llum

La imatge del cartell de la festa de la Llum és obra Anna Milla Gascón. Estudiant del Grau de disseny a Eina, Centre Universitari de Disseny adscrit a la UAB. L'any 2017 el seu projecte "Metrópolis" va guanyar la quarta edició del concurs "Un salt per la ciutat", que consisteix a dissenyar un obstacle per un dels concursos hípics amb més prestigi a escala mundial: el Concurs de Salts Internacional (CSIO). El 2019, la seva obra va ser exposada, juntament amb altres, a l'exposició "Salts per la Ciutat" al Museu del Disseny. Actualment combina els seus estudis treballant a l'agència de publicitat BUM-Blasi/Urgell/Morales.

Anna Milla ha volgut reflectir en aquest cartell elements simbòlics de la Festa de la Llum com són la muntanya de Montserrat, l'Església del Carme, i els braços d'una dona que "abracen la festa".

La imatge de la Fira de l'Aixada

El cartell de la Fira de l'Aixada és obra del manresà Dani Hernández Massegú, il·lustrador gràfic i Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Des del 1998 es dedica professionalment al disseny gràfic i a la il·lustració en àmbits diversos (infantil, històrica, publicitat, premsa...)

D'entre els seus treballs alguns destaquen precisament per la seva relació amb la història, les tradicions i les festes manresanes, com per exemple les il·lustracions del llibre de Francesc Comas "La meva primera història de Manresa", el llibre joc "Les figures de la festa de Manresa" i alguns dels programes de la Festa Major Infantil.

Des del 2000 compagina l'activitat professional amb la docència a l'Escola d'Art de Manresa, on exerceix de professor d'il·lustració i de disseny gràfic, i de la qual n'és també el director des del 2010.

Dani Hernández s'ha inspirat en un dels elements identificatius de la festa com són les banderoles que es pengen als carrers del Centre Històric durant la celebració de la Fira de l'Aixada.

Imatge de la Transèquia

El cartell de la creació de Bernadette Cuxart i Picart va néixer a Barcelona, però berguedana d'adopció des dels 30 anys. Mestra i il.lustradora de formació.

La seva feina d'il.lustradora des d'aleshores fins ara, s'ha complementat aquests darrers anys amb la de crafter, educadora i tallerista. Actualment té el seu taller a la població de Gironella on hi treballa, crea, i convida a crear a menuts i grans. L'anomena la caseta-taller.

Ha il·lustrat nombrosos llibres de text per a diferents editorials. Però les seves il·lustracions també es poden trobar en contes, revistes, cartells, jocs, murals. També té llibres d'autoria pròpia (de manualitats), i col·laboracions amb autors reconeguts de la comarca com en Pep Molist o Rosa Massaguer.

L'estil de la Bernadette es infantil. Personatges arrodonits, alegres, plens de color. Combinant textures i diferents tècniques com: el collage, l'aquarel·la, digital, i barreja de diferents materials. És una enamorada del mon dels infants, i dels contes. Per això ha creat el seu "món" entorn d'això: viure en un conte!

Amb l'estil personal que identifica a Bernardette Cuxart, el seu disseny s'inspira "en l'aigua, el camí i les diferents modalitats amb què es pot gaudir de la Transèquia".

La festa manresana ja escalfa motors



Un any més, la Festa de la Llum se celebra a Manresa, a l'entorn del dia 21 de febrer, per commemorar, segons la tradició, la vinguda d''una Misteriosa Llum -provinent de la muntanya de Montserrat fins al temple del Carme- que va afavorir la concòrdia entre l'església i la ciutat. L'Associació Misteriosa Llum, entitat que té la responsabilitat de garantir la continuïtat de la festa, ha nomenat enguany com a entitat administradora Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM).

En el marc d'aquest programa d'actes destaquen dues activitats que amb el pas dels anys han adquirit un pes específic important dins la programació de la Festa: la Fira de l'Aixada i la Transèquia.

La Fira de l'Aixada, que celebra la seva 23a edició, com cada any és realitzarà el darrer cap de setmana del més de febrer (dies 29 de febrer i 1 de març) i és organitzada per l'Ajuntament de Manresa en conveni amb l'entitat Associació Manresa de Festa i amb la complicitat de l'ampli teixit associatiu de la ciutat.

Pel que fa a la Transèquia, l'organització correspon a la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. Enguany, se'n celebrarà la 36a edició i tindrà lloc el diumenge 8 de març.